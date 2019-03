OVERZICHT. Zo plezant winkelen is het in jouw gemeente

Het Nieuwsblad gaat dit jaar op zoek naar de Plezantste Gemeente van Vlaanderen. Negen afleveringen lang leggen we de 300 gemeenten op de rooster. Voor aflevering 2 gaan we shoppen. Hoe plezant is het om te winkelen in jouw gemeente? Kun je er terecht voor je dagelijks brood en een ruiker bloemen? En wat doet het gemeentebestuur om de lokale handel te stimuleren?

De cijfers over het aantal winkels komen van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het gaat om gegevens van 31 december 2017. Recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar. Alleen zaken met hun maatschappelijke zetel in de gemeente zijn opgenomen in de cijfers. Voor de postpunten en -kantoren gebruiken we gegevens van de website van Bpost.

Al die aantallen bekijken we in verhouding tot de oppervlakte van de gemeente en het Vlaamse gemiddelde. Heeft een gemeente op haar grondgebied bijvoorbeeld evenveel bakkers per vierkante kilometer als het Vlaamse gemiddelde, dan krijgt die gemeente een half punt. Geen enkele bakker betekent een nulscore. Zijn er per vierkante kilometer minder bakkers dan gemiddeld, dan scoort de gemeente 0,25 punten. Meer dan gemiddeld betekent 0,75 punten en een cijfer ver boven het Vlaamse gemiddelde levert een vol punt op.

Daarnaast stelden onze correspondenten drie vragen in elke gemeente: “Heeft jouw gemeente een centrummanager of ambtenaar voor lokale middenstand?”, “Betaalt jouw gemeente een starterspremie aan handelaars die een zaak openen?” en “Stimuleert jouw gemeente lokaal winkelen met een geschenkbon of getrouwheidskaart?” Elk ja-antwoord levert een punt op. Opgeteld krijgt elke gemeente zo een score op 10.

