Vadis Odjidja leeft vol zelfvertrouwen toe naar cruciaal duel op Stayen: “We weten wat er ons te doen staat”

Zondag wordt het voor AA Gent alles of niets. Op bezoek bij rechtstreekse concurrent Sint-Truiden zal de beslissing vallen over het laatst overblijvende vraagstuk in deze fase van de Jupiler Pro League: wie krijgt er als zesde ploeg een toegangsbewijs voor Play-off 1 en welk team wordt veroordeeld tot het vagevuur van Play-off 2?

Toch oogt Vadis Odjidja bijzonder kalm wanneer het belang van dit duel ter sprake komt: “Dit is volgens mij niet de belangrijkste match sinds ik hier ben. Maar het is natuurlijk een belangrijke partij”, glimlacht de ervaren middenvelder. “We hebben de voorbije dagen ook niets anders gedaan dan normaal maar je merkt wel dat er veel op het spel staat. We proberen vooral zo veel mogelijk hetzelfde te doen als de voorbije weken en normaal toe te werken naar deze match toe. Het voelt voor mij echter zeker niet aan als iets speciaal.”

Hoofdonderwerp bij heel wat voorbeschouwingen omtrent dit levensbelangrijke duel op Stayen is uiteraard de belabberde staat van de kunstgrasmat: “ Het is nu eenmaal zo”, haalt Odjidja de schouders op. “We hebben er al gespeeld dus het mag geen excuus zijn en we moeten er het beste van maken. We zullen op zaterdag trouwens ook nog eens trainen op Stayen, zoals bij de bekerwedstrijd. Dat is wel belangrijk om het gevoel te krijgen hoe het er aan toe zal gaan want enkel een opwarming is wel heel kort om je aan te passen.”

De voorbije weken had coach Jess Thorup het steevast over de vier finales die AA Gent verwijderd was van Play-off 1. Maar in de kleedkamer blijkt de Deen geen gebruik te maken van die beeldspraak: “Tegen ons sprak hij nooit over finales”, grinnikt Odjidja die ook wel beseft dat AA Gent zich zondag geen misstap mag veroorloven. “We wisten natuurlijk ook wel wat we onszelf aan hebben gedaan door tweemaal op rij te verliezen.”

“Zolang we alles onder controle houden, is er niets aan de hand”

“We moesten vier maal op rij vol aan de bak en dat is tot nu toe goed gegaan. Maar nu moeten we ook op zondag presteren want anders was al het werk van de voorbije weken voor niets. De coach probeert de kalmte te bewaren en te focussen op wat belangrijk is voor deze partij. Nee, ik denk nog niet aan Play-off 2. We weten wat er ons te doen staat. Niemand wil daar in belanden en we dromen dan ook louter van Play-off 1.”

“We moeten niet winnen en dat is toch een voordeel. Maar sinds Thorup hier is, hebben we telkens een match aangevat vanuit het idee en met een veldbezetting waarmee we dachten het duel te kunnen winnen. Maar het is niet altijd makkelijk om tijdens een match niet te denken aan de gevolgen van een bepaald resultaat. Vooral als je op voorsprong of achterstand komt zal er zeker wel nagedacht worden. Bij het begin van de wedstrijd moeten we echter gewoon voetballen en niet te veel nadenken. Zolang we alles onder controle komen, is er niets aan de hand.”

Velen schuiven AA Gent de favorietenrol toe maar daar is Vadis Odjidja niet rouwig om: “Zijn we favoriet? We zien het positief in en voelen ons zelfzeker. We reizen niet af naar Sint-Truiden met de staart tussen de benen. We weten wat er ons te doen staat: we moeten ons beste voetbal op de mat leggen en we moeten vast houden aan wat we altijd doen. Het is een belangrijke wedstrijd maar het gaat ook maar om drie punten.”