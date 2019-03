Duizenden betogers op de been in Brussel voor klimaat, en “het protest gaat alleen maar groeien”

Er zijn opnieuw duizenden mensen op de been in Brussel om te betogen voor een beter klimaat. Anuna De Wever gelooft dat het klimaatprotest enkel nog zal groeien na deze wereldwijde stakingsdag voor het klimaat, waarop 2.080 acties in 125 landen op alle continenten georganiseerd werden.

De menigte strekt zich vrijdagmiddag helemaal uit over de Koning Albert II-laan en gaat dan de Kruidtuinlaan op om naar het Zuidstation te trekken. “Dit is een enorm sterk statement vandaag, want er wordt in 112 landen gestaakt. Het gaat nog groeien want voor veel landen is dit de eerste klimaatactie. Vanaf nu gaat het alleen groter worden”, is Anuna De Wever overtuigd.

De bezielster van Youth for Climate was afgelopen dagen in Straatsburg, waar ze met andere jongeren van over de hele wereld verder de strategie van hun acties voor het klimaat en een betere toekomst besprak. “Mensen vragen elke week of het protest niet uitdooft. Maar het is helemaal aan het uitdoven, want er zijn elke week 10.000 jongeren over heel België die spijbelen voor hun toekomst”, stelt De Wever.

In de menigte zijn heel veel jongeren aanwezig en ook heel wat klassen. Er ontstond afgelopen week ophef over het feit dat scholen de mars als een verplichte klasuitstap gebruiken. “Het is geen verplichting, maar een klasuitstap. Dat is net zoals sportdag gaan. Het is een educatieve uitstap en dit is super educatief”, vindt De Wever. “Jongeren die vechten voor hun toekomst, dat is helemaal geen politiek. We zijn apolitiek en niet rechts of links. Alle jongeren zouden op deze manier zijn hun engagement moeten tonen voor het klimaat.”

In België wordt de staking gedragen door de organisaties Youth for Climate, Students for Climate, Teachers for Climate, Workers for Climate en Rise for Climate. Voor het eerst riepen ook de vakbonden op om voor het klimaat op straat te gaan. Vrijdagvoormiddag vonden er in heel wat steden en gemeenten lokale acties plaats en de mars in Brussel is de afsluiter van de actiedag.

Wereldwijde staking voor het klimaat

In totaal worden of werden vrijdag na de oproep van de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg meer dan 2.080 acties georganiseerd in 125 landen op alle continenten. “We staan voor de grootste existentiële crisis die de mensheid ooit heeft gezien en toch wordt die genegeerd.” Dat zei Thunberg zelf in Stockholm voor meer dan duizenden studenten.

Volgens de activiste is de klimaatcrisis de verantwoordelijkheid van de vorige generaties. “Wij hebben niet aan deze crisis bijgedragen. Wij zijn enkel in deze wereld geboren en moeten ons hele leven lang die crisis ondergaan”, zei de tiener. “Daarom staken wij. En zullen wij blijven voortdoen.”

In een interview met de Zweedse publieke omroep SVT uitte Thunberg haar frustatie over de onderschatting van het probleem. “In principe moet alles veranderen: hoe we reageren op deze crisis, hoe we leven en hoe onze economie werkt. We moeten deze klimaatcrisis beginnen te behandelen als een crisis. Nu zien we de klimaatkwestie als belangrijk, maar andere dingen zijn ook belangrijk. We moeten die instelling loslaten.”