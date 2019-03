Emotionele Luis Garcia kondigt afscheid aan bij Eupen: “Ik zal deze club nooit vergeten”

De oudste speler van de Jupiler Pro League is bezig aan zijn laatste weken op de Belgische velden. De 38-jarige Luis Garcia, kapitein en draaischijf bij Eupen, kondigde op een persconferentie vanmiddag zijn afscheid aan na vijf seizoenen bij de Panda’s.

“Ik ben hier om aan te kondigen dat ik volgend seizoen niet meer in Eupen zal zijn. Niet als speler en ook niet als coach. Er is een tijd van komen en gaan. Na vijf mooie jaren is het nu tijd om terug te keren naar mijn familie. Ik zal nooit vergeten wat deze club voor mij gedaan heeft”, aldus de afscheidnemende speler met tranen in de ogen.

De Spaanse middenvelder zal wel nog een paar wedstrijden meepikken in Play-Off 2. Zijn officiële afscheidsmatch wil hij spelen in Eupen voor het eigen publiek. Vanaf 22 april herneemt de zevenvoudige Spaanse international zijn trainersopleiding in Madrid. Zijn afscheid van Eupen betekent niet noodzakelijk het einde van zijn spelerscarrière.

“Ik voel me nog te goed om definitief te stoppen. We zullen wel zien of er een club is die gek genoeg is om een oude vent als ik nog een kans te geven.”

Op het einde van de persconferentie werd Luis Garcia getrakteerd op een applaus van al zijn ploegmaats en kon hij zijn tranen niet meer bedwingen.