Wouter Vrancken niet verrast door uitspraken Beerschot Wilrijk: “Dit zijn we ondertussen gewend”

De spanning stijgt Achter de Kazerne. Zaterdag om 16 uur duelleren KV Mechelen en Beerschot Wilrijk om één ticket voor promotie. Op zijn persconferentie ging Malinwa-coach Wouter Vrancken uiteraard in op de uitlatingen van het Beerschot Wilrijk-kamp, en blikte hij vooruit naar morgen. “We mogen niet te fel meegaan in het enthousiasme van de fans.”

“De aanloop was er een met ups en downs”, vertelde Vrancken op zijn persmoment daags voor de cruciale ontmoeting. “De eerste dagen waren we wat minder, misschien ook door de omstandigheden. De twee laatste dagen zag ik de wil, de scherpte en het geloof terug.”

“De timing van dat interview was geen toeval”

Donderdag gooide Beerschot Wilrijk-topman Francis Vrancken namelijk olie op het vuur. De sterke man verkondigde in deze krant dat hij zei dat hij “zeker” is dat de Mannekes naar 1A gaan. “We zijn ervan overtuigd dat we straks zullen promoveren. Daar ben ik zelfs honderd procent zeker van”, liet de naamgenoot van Wouter Vrancken optekenen. “Voor ons is het heel duidelijk: we hopen zaterdag sportief de promotie af te dwingen. Lukt dat niet, dan maar via de groene tafel. Met hetgeen bekend is aan feiten die onomstootbaar vaststaan en de uitgelekte ¬telefoontaps, kan matchfixing niet anders dan bewezen worden geacht.”

Hoe is daar in de Mechelse spelersgroep op gereageerd? “Ik heb opvallend weinig reactie gezien”, aldus de T1. “Integendeel. De spelers groeiden hierdoor nog meer naar elkaar toe. Ondertussen neemt de gewenning de bovenhand. Alles wordt gebruikt om ons mentaal te destabiliseren. Zéker nu. De timing van dat interview was geen toeval. We proberen daarboven te staan en te focussen op wat écht belangrijk is. Wat in de kranten verschijnt, zijn toch maar insinuaties, want niemand weet er exact het fijne van. Dieter (mede-hoofdaandeelhouder Penninckx, red.) heeft de groep toegesproken, als een soort van mentale support. Niet om dingen te weerleggen.”

Over naar de match dan, die opnieuw een nagelbijter wordt. “Of we een gesloten duel krijgen, hangt van de omstandigheden af. We gaan niet meteen alles opengooien, maar we zullen ook niet in onze eigen backlijn terugkruipen. We willen naar voor trekken, net als vorige week. Dat was toen in het eerste kwartier duidelijk te zien. Het is jammer dat, toen we in overtal kwamen, we op twee gedachten hinkten.”

“Afwezigheid van De Camargo is een aderlating”

Geel-rood kan morgen niet op zijn geblesseerde topschutter De Camargo, goed voor zeventien goals, rekenen. “Als iemand zoveel scoort op korte tijd, dan is dat zeker een aderlating”, beseft Vrancken. “Anderen moeten nu opstaan. In die tien winstmatchen op rij enkele maanden geleden zat Igor zelfs op de bank. Aan Cornet of Togui om nu hetzelfde te tonen.”

Foto: GMAX AGENCY

Het AFAS Stadion loopt vol voor de beslissende finale. Een extra wapen voor KV? “Mijn spelers moeten de juiste focus bewaren, en niet te fel meegaan in de emoties en het enthousiasme van de fans. Buiten de 0-5-nederlaag tegen Union hebben we thuis niet verloren (sinds Vrancken aan het roer staat, red.). Met dat idee moeten we vertrekken.”

Vreven na uitspraken eigenaar Beerschot Wilrijk over zekere promotie: “Hij mag zeggen wat hij wil”

Ook Beerschot-trainer Stijn Vreven kwam tijdens zijn persmoment vrijdagmiddag terug op de uitspraken van Francis Vrancken. “Hij mag zeggen wat hij wil”, klinkt het bij Vreven. “Francis sprak vanuit het hart, maar ik denk dat hij zelf het ook wat anders bedoeld heeft. Dat hij zijn woorden liever in een andere context had zien staan.

Foto: Wim Kempenaers

Vreven zelf wil niet gezegd hebben dat Beerschot-Wilrijk zich al mag opmaken voor de Jupiler Pro League. “Of we er volgend seizoen bij zullen zijn, zal ik je na de match kunnen vertellen. Wij willen onze sportieve plicht doen, dat is het enige waar wij als groep mee bezig zijn. Ik ben me ook bewust van alle factoren die rond de match hangen, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Je moet ook niet alles te serieus nemen.” (lees meer).