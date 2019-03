Netflix onderzoekt of het prijs kan verhogen in België

Is de Belg bereid om meer te betalen voor Netflix? Dat onderzoekt de streamingdienst op haar website door bezoekers telkens andere prijzen voor te schotelen. In de VS werd de prijs eerder dit jaar al opgetrokken, maar Netflix blijft erbij dat het in ons land niet de bedoeling is.

Een premium-abonnement bij Netflix kost op dit moment 13,99 euro. Merkwaardig is dat mensen die de website bezoeken om op te zoeken hoeveel de streamingdienst kost, de jongste tijd telkens andere prijzen voorgeschoteld krijgen. Soms staat er 15,99, soms 16,99 en soms zelfs 17,99 euro.

Elke bezoeker krijgt willekeurig een van de vier prijzen te zien, maar bij het betalen wordt wel degelijk 13,99 euro aangerekend. Dat hebben Twitter-gebruikers in Nederland en Frankrijk opgemerkt, maar het blijkt ook in Italië en ons land het geval. Dat bevestigt Netflix aan Data news.

“We testen verschillende prijzen om beter te begrijpen hoe onze consumenten Netflix waarderen”, aldus een woordvoerder. “Niet iedereen krijgt de test te zien en we rekenen de hogere prijzen niet aan. Het doel is dat de prijs-kwaliteitsverhouding goed blijft.”

Geen prijsverhoging

Dat de test nu loopt, enkele maanden nadat in de VS een grote verhoging van de prijzen doorgevoerd werd, doet wenkbrauwen fronsen. Netflix beweerde toen dat in ons land niet gedacht wordt aan een prijsverhoging.