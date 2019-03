Grote cocaïnevangst zat verstopt in sporttassen op vrachtschip met fruitsap

Gent - De grote hoeveelheid cocaïne die woensdagnacht in de Gentse haven in beslag werd genomen op een containerschip gevuld met fruitsap zat verstopt in sporttassen. Dat meldt de federale politie in een persbericht. De actie werd opgezet op basis van een risico-analyse, aangevuld met informatie uit Brazilië.

Het was de douane die in de nacht van woensdag op donderdag overging tot de controle, nadat ze vanuit Brazilië informatie had gekregen over de eventuele aanwezigheid van drugs aan boord van het containerschip Ibis Arrow.

LEES OOK: “Uitzonderlijk grote vondst”: bijna 1,5 ton cocaïne verstopt tussen fruitsap

“In containers op het dek werden meerdere sporttassen gevuld met cocaïne aangetroffen”, aldus de federale politie. “In totaal werd er 1.375 kilogram drugs aangetroffen en in beslag genomen.” De in beslag genomen drugs werd intussen al vernietigd.

De federale gerechterlijke politie van Oost-Vlaanderen voert nu in opdracht van het parket verder onderzoek naar de grote drugsvangst. Bij de actie werden geen aanhoudingen verricht.