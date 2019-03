Burgemeester verbiedt schooiers nog in de buurt van bankautomaten te komen

Schooiers die klanten aan geldautomaten met een mes afdreigen. Of die met een touw de bankdeur dichtbinden tot ze geld krijgen. Voor Etterbeeks MR-burgemeester Vincent De Wolf is het genoeg geweest. Een twintigtal schooiers krijgt een perimeter opgelegd waar ze minstens een maand niet meer in mogen.

Burgemeester Vincent De Wolf (MR). Foto: BELGAIMAGE

“Bedelen is wettelijk toegestaan. Maar mensen met geweld geld aftroggelen niet. En net dat gebeurde in een aantal bankfilialen rond het kruispunt Jacht in Etterbeek.” Voor Etterbeeks burgemeester Vincent De Wolf is de maat vol. Hij wil een halt toeroepen aan schooiers die klanten bij bankautomaten fysiek bedreigen.

Het gaat dan ook zeer ver. De schooiers wachten tot ’s avonds, wanneer de banken dichtgaan maar het portiek vooraan openblijft zodat de geldautomaten bereikbaar blijven. Dan gaan ze het portiek binnen en binden de deur met een touw vast. Wie geld afhaalt, moet eerst iets geven aan de schooiers, anders blijft de deur dicht.

Zelfs met messen bedreigd

In politieverslagen las de burgemeester hoe de schooiers soms mensen braaf binnenlaten maar dan hun mes bovenhalen en met hen meegaan naar de geldautomaat. Ze bedreigen hen met het mes en dwingen hen extra geld af te halen voor de schooiers. “Vooral oude mensen dreigen ze af met hun mes”, zegt de burgemeester.

De Wolf heeft nu een “besluit van de burgemeester” uitgevaardigd dat die groep schooiers de toegang tot het gebied rond het kruispunt Jacht – waar de meeste banken zijn – verbiedt. “Vandaag nog laat ik dat besluit door die schooiers betekenen. We weten wie ze zijn en kennen hun namen, want mijn politiediensten hebben hen al vaak terechtgewezen.”

Verbod tot drie maanden

Het verbod geldt voor één maand maar kan tot drie maanden worden verlengd. Komen de schooiers het verboden gebied toch nog binnen, dan riskeren ze een administratieve boete. Als ze ook nog eens de openbare orde verstoren, volgt een administratieve aanhouding.

Burgemeester De Wolf is ervan overtuigd dat die tactiek zal werken. Hij paste hem al eens toe toen een groep handelaars last had van een bende jongeren. Die jongeren kregen toen ook een plaatsverbod. Daarna waren de problemen opgelost.

De Wolf zegt nog dat zijn beslissing nu niets zegt over het armoedebeleid van zijn gemeente. “We hebben dag- en nachtopvang voor daklozen. We helpen hen. Maar deze bankschooiers willen niet van onze opvang weten.”