Johan Walem roept 23 beloften op voor oefeninterland in Denemarken

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - Johan Walem, de bondscoach van de Belgische beloften, heeft vrijdag 23 spelers opgeroepen voor de oefeninterland in en tegen Denemarken (20 maart in Slagelse). Het is voor de manschappen van Walem de eerste vriendschappelijke wedstrijd op weg naar het EK onder 21 jaar, in juni in Italië.

In vergelijking met de oefeninterland in november bij Roemenië (3-3) vieren Nordin Jackers (Racing Genk), Elias Cobbaut (Anderlecht) en Benson Manuel (Moeskroen) hun terugkeer. Mathias Bossaerts (NEC/Ned) en Isaac Mbenza (Huddersfield Town/Eng) ontbreken met blessures. Mbenza komt wel nog langs het centrum in Tubeke voor een medische check-up, maar zal niet spelen tegen Denemarken.

Ook spitsen Landry Dimata (Anderlecht) en Obbi Oularé (Standard) zijn er nog steeds bij niet bij. Beide aanvallers kampen met blessures, aan respectievelijk de knie en het scheenbeen.

Selectie:

Doelmannen: Nordin Jackers (Racing Genk), Ortwin De Wolf (Sporting Lokeren), Jens Teunckens (Antwerp)

Verdedigers: Rocky Bushiri (Eupen), Dion Cools (Club Brugge), Elias Cobbaut (Anderlecht), Casper De Norre (Racing Genk), Wout Faes (Oostende), Jur Schryvers (Waasland-Beveren), Zinho Vanheusden (Standard Luik), Dries Wouters (Racing Genk)

Middenvelders: Samuel Bastien (Standard Luik), Bryan Heynen (Racing Genk), Orel Mangala (Hamburg/Dui), Alexis De Sart (Sint-Truiden), Stéphane Omeonga (Hibernian/Sch), Jordy Vanlerberghe (Oostende)

Aanvallers: Francis Amuzu (Anderlecht), Aaron Leya Iseka (Toulouse/Fra), Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf/Dui), Benson Manuel (Moeskroen), Siebe Schrijvers (Club Brugge), Alexis Saelemaekers (Anderlecht)