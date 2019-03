Daar zijn de schoolpoortacties voor propere lucht weer: “Een jaar later is er nog niet veel veranderd”

Brussel - Exact een jaar na de eerste schoolpoortacties zijn deze vrijdagochtend opnieuw bezorgde ouders met hun kinderen op straat gekomen voor gezondere lucht in schoolomgevingen.

De eerste verjaardag van burgercollectief Filter Café Filtré werd vrijdag op de Vlaamsesteenweg aan de Maria Boodschap basisschool in Brussel gevierd met taart. Daar had Greenpeace voor gezorgd. In totaal deden zo'n 60 scholen mee.

“De niveaus waar we ons nu naar richten, hebben nog grotere hefbomen dan op gemeentelijk vlak. Het debat is vorig jaar opgestart, maar er is nog niet veel veranderd”, zegt initiatiefneemster Annekatrien Verdickt.

Sleutel voor verbetering

Brussels schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen), minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A), staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V), parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA) en een afgevaardigde van het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) waren aanwezig op de actie.

“Bij deze bevoegdheden ligt de sleutel voor verbetering. We gaan voor gezonde en leefbare steden met bijvoorbeeld fietsnetwerken. Daar kan heel snel op ingegrepen worden en er kan snel in geïnvesteerd worden. We zijn minder voorstander van het concept schoolstraten. Op bepaalde tijdstippen zorgt dat voor verbeteringen, maar we willen vooral fundamentele veranderingen.”

Participatietraject

Het college van de stad Brussel trok alvast 265.000 euro uit om een participatietraject op te starten met de buurt om schoolomgevingen te verbeteren. “We moeten daarvoor in dialoog staan met ouders, schooldirecteurs en handelaars. Het is belangrijk dat zo'n veranderingen in onderling overleg gebeuren en dat we daardoor iedereen op dezelfde lijn krijgen”, vertelt schepen van Mobiliteit Bart Dhondt.

“Natuurlijk juichen we dit toe”, pikt Verdickt in. “Veel trekkers van deze acties zijn - zoals ikzelf -architect. Wij kunnen de veranderingen aan een schoolomgeving visualiseren. Andere ouders hebben expertise op een ander vlak. Samen kunnen we oplossingen vinden voor onder andere het mobiliteitsprobleem en de slechte lucht.” De schoolpoortacties zullen de komende vrijdagen iedere ochtend plaatsvinden tot de verkiezingen in mei.