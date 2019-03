Neurochirurge biechtte moord op haar dochter op aan haar ex-vriend: “Eline riep nog ‘niet doen mama’”

Mehrnaz Didgar biechtte de moord op haar dochter telefonisch op bij haar ex-vriend. Dat bleek vrijdag uit de getuigenis van Vincent Ongkowidjojo voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven.

Mehrnaz Didgar (51) wordt beschuldigd van moord op haar 14-jarige dochter. De neurochirurge van UZ Leuven zou Eline Pans door verstikking om het leven hebben gebracht op haar appartement in Leuven op 26 juli 2017.

Vincent Ongkowidjojo leerde Didgar kennen tijdens een cursus tai chi in de zomer van 2016. Ze was toen nog getrouwd. “We hebben gewacht tot ze weg was bij haar man om een relatie aan te knopen. Sinds april 2017 verbleef ik zo goed als altijd bij haar”, zei Ongkowidjojo. “De relatie tussen Didgar en Eline was heel hecht. Op een dag heeft de dochter zich sterk afgezet tegen de moeder. Ze had krassen aangebracht op haar armen en dat keurde Didgar uiteraard af. ‘Ik mag doen wat ik wil, het is mijn lichaam’, was het antwoord.”

Ongkowidjojo beschreef Didgar als een dwingende vrouw, die nooit rust nam. “De laatste nacht die we samen doorbrachten, zei ze dat ze die dag in Gasthuisberg voor het eerst een slechte operatie had uitgevoerd. Ze had de focus op haar werk verloren.” De avond voor de feiten gaf Didgar de voorzet tot een relatiebreuk.

Op 26 juli 2017 was Ongkowidjojo zijn spullen aan het pakken voor een reis toen Didgar hem belde. “In warrige taal zei ze dat ze Eline had vermoord.” Op het appartement deed Ongkowidjojo de akelige vondst. “Volgens Didgar had Eline nog geroepen ‘niet doen mama’. Maar ze zei dat het te laat was.”