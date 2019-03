Club Brugge-trainer Ivan Leko is hoopvol: “Danjuma was goed op training, hopelijk is hij selecteerbaar voor Moeskroen”

Leko begon zijn persconferentie met goed nieuws: de kans is groot dat Arnaut Danjuma zondag voor het eerst in de selectie zit. Zijn laatste minuten dateren ondertussen 19 oktober 2018, de uitwedstrijd bij Waasland-Beveren. Dat is ondertussen bijna vijf maanden geleden

“Hij was goed bezig op training. Het is de eerste week dat Danjuma op een normale manier kon trainen. Als hij geen reactie ondervindt, hoop ik dat hij zondag in de kern zit.” De coach deed er wel alles aan om de focus niet op zijn vleugelspeler te leggen. “De prioriteit blijft winnen tegen Moeskroen. Danjuma is heel belangrijk voor ons, maar zijn minuten zijn ondergeschikt aan een zege tegen Moeskroen. Daar ligt onze concentratie.” De Kroaat gaf ook nog mee dat Mata (lies), Nakamba (dij) en Mitrovic (voet) de enige geblesseerden zijn bij Club.

Foto: Photo News

“Brandon speelt zondag”

Ook Brandon Mechele was opnieuw een gespreksonderwerp tijdens de wekelijks persconferentie. De Rode Duivel - samen met Vanaken in de selectie van Martinez - sukkelt al maanden met de schouder en staat ook op één gele kaart van een schorsing. Als Mechele zondag een geel karton krijgt, mist hij speeldag één van de Play-offs. “Maar we gaan niet beginnen rekenen. Ik ga duidelijk zijn: Brandon speelt zondag. We staan zes punten achter op Genk en we moeten dus met onze sterkste ploeg aantreden en het maximum geven. Na Moeskroen zien we dan wel. En als hij zijn vijfde gele kaart pakt, maakt mij dat niet uit. Op dit moment is enkel de match tegen Moeskroen belangrijk.”

Moeskroen, dus. De laatste tegenstander van Club Brugge in de reguliere competitie is tegenwoordig een echte stuntploeg. Het team van Storck verloor nog niet in 2019 en zette enkele topploegen thuis voor schut. Leko kent het gevaar uit Henegouwen. “Winnen op Gent en Genk, gelijk op Standard, zes matchen op rij gewonnen en twee draws met prima voetbal… Respect voor wat zij gepresteerd hebben”, klonk het bij de Brugse coach. “Langs de andere kant blijven wij Club Brugge. Thuis zijn wij tegen elke ploeg uit België favoriet. We moeten van Moeskroen nu plots geen Barcelona gaan maken. We willen absoluut winnen en ik vind dat we in een goed moment zitten qua energie en spelniveau. Het wordt een open wedstrijd tussen twee teams die willen voetballen. Club Brugge verloor al een paar keer punten tegen kleinere teams, maar we zullen op het veld moeten tonen dat we beter zijn.”