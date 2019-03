“Ze verspreidden de leugen dat ik een pedofiel was, en maakten mijn leven in de gevangenis tot een hel”

Gent - Twee ex-gevangenen stonden vrijdag voor de rechter in Gent omdat ze over een andere ex-gevangene zouden hebben rondgebazuind dat hij was veroordeeld voor pedofilie. “Dat maakte het leven van mijn cliënt tot een hel”, klonk het. “Hij kon bijna twee jaar lang zijn cel niet uit, of hij werd aangevallen.”

De advocate van de ex-gevangene die klacht neerlegde tegen zijn twee oud-gevangenisgenoten was bijzonder duidelijk in de rechtbank. “Iedereen weet dat pedofielen in de gevangenis door andere gedetineerden nog slechter worden behandeld dan moordenaars”, begon ze haar pleidooi.

Volgens haar cliënt verspreidden twee andere gevangenen over hem de roddel dat hij opgesloten zat na een veroordeling voor pedofilie. “Hij kon geen stap meer verzetten in de gevangenis eens de leugen de ronde ging”, klonk het. “Hij werd constant beschimpt en kreeg meermaals klappen van andere gevangenen.”

Inkomen kwijt

Voor het slachtoffer, die nog 22 maanden te gaan had in de gevangenis, veranderde zijn tijd er in een ware hel. “Mijn cliënt verdiende 400 euro per maand door de werken in de gevangenis, maar na de roddel werd dat onmogelijk. 22 maanden lang zat hij bijna elk moment in zijn cel.” Daarom vraagt de man 8.800 euro aan misgelopen inkomsten als schadevergoeding van de twee beklaagden.

Ook psychologisch had de man zwaar te lijden onder de leugen die binnen de gevangenismuren duchtig de ronde deed. “Hij was zijn dagbesteding kwijt en kon met niemand meer praten. Voor de impact op zijn psychisch welzijn vragen we een schadevergoeding van 5.000 euro”, klonk het nog. Met nog eens 1.500 euro voor lichamelijke klachten, vraagt de ex-gedetineerde in totaal 15.300 euro aan schadevergoedingen van de twee.

“Niets van gehoord”

Van de twee beklaagden daagde uiteindelijk maar een man op, die meteen zichzelf en de andere beklaagde uit de wind zette. “Ik weet niet van waar dit verhaal komt, maar noch ik, noch mijn oud-celgenoot hebben hier ooit iets van gezegd”, klonk het voor de rechter. “Zelfs in de gevangenis heb ik die roddel nooit gehoord.”

De verdediging vindt de gevraagde schadevergoeding “op zijn zachts gezegd lichtjes overdreven”, en vraagt de vrijspraak. De rechter velt haar oordeel op 5 april.