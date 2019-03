Kom op tegen Kanker waarschuwt: “Ziekenhuizen misleiden patiënten met borstkanker”

Vrouwen die lijden aan borstkanker, kunnen daarvoor terecht in erkende gespecialiseerde centra. Maar nu blijken zeven Vlaamse ziekenhuizen zich op hun website voor te stellen als borstkliniek terwijl ze niet aan de vereiste criteria voldoen. “Ongehoord”, zegt Kom op tegen Kanker. “Patiënten die bewust voor zo’n gespecialiseerd centrum proberen te kiezen, worden misleid.”

“Waar kunnen we ons het beste laten behandelen?” Met die vraag bellen patiënten regelmatig naar de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. Borstkankerpatiënten worden dan doorverwezen naar gespecialiseerde centra, zegt Ward Rommel van Kom op tegen Kanker. In Vlaanderen zijn er zo 33 erkende borstklinieken. Allemaal voldoen ze aan een aantal belangrijke voorwaarden, zoals een voldoende groot aantal patiënten per jaar. Dat is belangrijk om voldoende ervaring te kunnen opdoen. Het is immers bewezen dat vrouwen met borstkanker die terechtkomen in een kliniek met minder dan honderd patiënten per jaar, twintig procent meer kan hebben om binnen de vijf jaar te overlijden dan in een ervaren ziekenhuis (met jaarlijks minstens 150 patiënten).

“De wettelijke criteria daarvoor bestaan al sinds 2007, maar toch doen zeven Vlaamse ziekenhuizen zich op hun website onterecht voor als borstkliniek”, zegt Rommel. Het gaat om Heilig Hart in Tienen, AZ Oudenaarde, AZ Lokeren, AZ West Veurne, AZ Heilige Familie Rumst, AZ Glorieux Ronse en het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Ongehoord, vindt Kom op tegen Kanker. “Het kan niet dat zwaar zieke mensen foute of misleidende informatie krijgen.”

Voet bij stuk

Een aantal betrokken ziekenhuizen overweegt zijn website aan te passen, zo leert een kleine rondvraag. Andere houden voet bij stuk. “De aanklacht verwondert mij”, zegt Lieven Vermeulen, directeur van AZ West in Veurne. “Wij voldoen wel degelijk aan alle voorwaarden. Het is een kwestie van tijd voor de overheid ons dossier goedkeurt.” De voorbije jaren was er een moratorium op nieuwe erkenningen. “Ingediende dossiers worden al jaren niet behandeld. Daar kunnen wij weinig aan doen.”

Het ziekenhuis in Tielt geeft aan dat het niet het vereiste aantal patiënten per jaar haalt. “We werken echter nauw samen met de erkende kliniek van het AZ Delta in Roeselare”, zegt medisch directeur Antonio Gazziano. “Bovendien vinden we het belangrijk dat patiënten dicht bij huis basiszorg kunnen krijgen.”

Fatsoen

Het Agentschap Zorg & Gezondheid zegt dat de term “borstkliniek” wettelijk niet beschermd is. Juridisch kan er dus niets gebeuren. De betrokken klinieken krijgen binnenkort wel de vraag van de overheid om de term niet meer te gebruiken zonder erkenning. “We rekenen op hun fatsoen”, zegt woordvoerder Joris Moonens.

Een lijst van alle erkende borstklinieken vind je via www.borstkanker-vlaanderen.be