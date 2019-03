De held van Nieuw-Zeeland: jongeman bespringt schutter en probeert hem neer te schieten, “maar hij kon de trekker niet overhalen”

Een overlevende van de tweede schietpartij in een Nieuw-Zeelandse moskee heeft verteld hoe een vriend zijn leven riskeerde om de schutter te ontwapenen. Een eerdere poging om de dader te stoppen bij de eerste aanslag, kende jammer genoeg een dodelijke afloop.

Syed Mazharuddin was aanwezig in de moskee van Linwood, waar zeven doden vielen, toen hij plots schoten hoorde. “Alle mensen rondom mij waren in paniek en schreeuwden, dus zocht ik maar dekking. Maar net op dat moment kwam er een kerel door de ingang, waar net een paar oude mensen zaten te bidden. Hij begon zomaar op hen te schieten.”

Volgens Mazharuddin was de schutter zwaarbewapend, maar toch probeerde een man hem op dat moment te tackelen. “De jonge kerel die meestal klusjes uitvoert in de moskee zag zijn kans, besprong hem en nam zijn wapen af. Daarna ging de schutter lopen. De jongeman liep hem nog achterna en probeerde hem neer te schieten, maar dat lukte niet: hij kreeg de trekker niet overgehaald. Toen sprong de dader in een wagen en was hij weg. Blijkbaar stonden er mensen hem op te wachten.”

Video: New Zealand Herald

Op dat moment waren verschillende vrienden van Mazharuddin echter al neergeschoten: “Sommigen met kogels in de borst, anderen in het hoofd.” Eén van zijn vrienden overleed ter plaatse, een andere bloedde hevig terwijl Mazharuddin de hulpdiensten probeerde te bellen. “Ik liep naar buiten net toen de politie aankwam. Daarna lieten ze me niet meer naar binnen zodat ik mijn zwaar bloedende vriend kon helpen. Het duurde meer dan een half uur alvorens de ambulance aankwam. Het kan niet anders of mijn vriend is dood.

Ook bij eerste schietpartij al poging

Ook bij de schietpartij in de Al Noor-moskee, waar de schutter minuten eerder al 41 levens had geëist, probeerde iemand de schutter te ontwapenen, maar dat liep faliekant af. “Eén kerel probeerde de schutter te bespringen, om hem zijn wapen afhandig te maken. Maar hij werd direct neergeschoten. Ik wilde hem helpen, maar ik kon niet”, aldus Khaled Al-Nobani, die verder de bloederige scènes beschrijft nadat “die kerel, die terrorist plots op alles en iedereen begon te schieten. Hij stond daar misschien maar twee minuten, maar hij schoot op jonge mensen, oude mensen, vrouwen. Ik heb mijn drie kinderen vastgegrepen en ben door een zijdeur naar buiten gelopen.”