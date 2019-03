TUI haalt twee omstreden Boeing-toestellen terug naar Brussel

De Belgische luchtvaartmaatschappij TUI fly Belgium heeft vrijdag twee van haar Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen overgevlogen naar Brussel. De toestellen vlogen zonder passagiers naar hun thuisbasis. Dergelijke vluchten zijn toegelaten, ook onder het Europese vliegverbod, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere.

TUI fly Belgium heeft vier MAX-vliegtuigen in de vloot. Twee ervan stonden al op Brussels Airport toen het Europese vliegverbod dinsdagavond van kracht werd. Maar de twee andere moesten worden afgeleid, naar Alicante (Spanje) en Bologna (Italië).

Vrijdag keerden ook die twee vliegtuigen terug naar hun thuisbasis. Hoewel het Europese luchtruim werd gesloten voor 737 MAX-vliegtuigen, zijn dergelijke “ferryvluchten” toegelaten, aldus Demeyere. Dat staat ook expliciet in de beslissing van de Europese luchtvaartautoriteit EASA. “Er mag niet met het vliegtuigtype worden gevlogen, uitgezonderd een enkele niet-commerciële ferryvlucht om het toestel te laten terugkeren naar een plaats waar de verwachte corrigerende handelingen kunnen worden uitgevoerd.” De maatschappij vroeg ook toestemming aan de verschillende landen waar de toestellen over vlogen op hun weg naar België.

Mogelijk zal constructeur Boeing zijn klanten vragen om aanpassingen te doen aan de MAX-vliegtuigen (software ...) alvorens ze opnieuw de lucht in mogen. In Brussel is TUI fly beter uitgerust om daar gevolg aan te geven. Het vliegverbod kwam er na twee crashes in korte tijd met 737 MAX-vliegtuigen.