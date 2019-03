Sevilla ontslaat trainer Pablo Machin na exit uit Europa

Sevilla heeft vrijdag zijn coach Pablo Machin ontslagen. De 43-jarige Spanjaard betaalt daarmee de prijs voor de verrassende uitschakeling in de achtste finales van de Europa League. Sevilla verloor donderdagavond na verlengingen met 4-3 van Slavia Praag nadat de heenmatch in Spanje op 2-2 was geëindigd.

Technisch directeur Joaquin Caparros neemt tot en met het einde van het seizoen over van Machin, die sinds juni 2018 in dienst was.

Caparros had vorig seizoen ook al kortstondig de leiding over het eerste elftal na het ontslag van Vincenzo Montella. Van 2000 tot 2005 was de 63-jarige Spanjaard hoofdtrainer bij de club uit Andalusië.

Sevilla staat na 27 speeldagen in La Liga op de zesde plaats, op vijf punten van Getafe dat voorlopig het vierde Champions Leagueticket in handen heeft.