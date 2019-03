Stoffelijk overschot van Spaanse dictator Franco wordt opgegraven en elders herbegraven

Het stoffelijke overschot van Francisco Franco zal uit het mausoleum Valle de los Caidos gehaald worden om op 10 juni begraven te worden aan de zijde van zijn echtgenote op een kerkhof ten noorden van Madrid, zo heeft de Spaanse regering vrijdag aangekondigd, ondanks het verzet van de familie van de dictator.

“De herbegrafenis van de resten van Franco zal op 10 juni ‘s morgens plaatsvinden, ze gaan naar het pantheon van Mingorrubio-El Pardo, dat van de staat is” en zich op een kerkhof ten noorden van Madrid bevindt waar zijn echtgenote begraven is, verklaarde vicepremier Carmen Calvo.

De regering van de socialist Pedro Sanchez had van bij haar aantreden in juni 2018 gezegd dat ze het stoffelijke overschot van Franco zou weghalen uit het gigantische mausoleum Valle de los Caidos (Vallei der Gevallenen), op 66 kilometer ten westen van Madrid. Tegen de beslissing kan nog beroep aangetekend worden bij het gerecht, waardoor de herbegrafenis uitgesteld of geblokkeerd zou kunnen worden.

Als de stoffelijke resten van de dictator worden overgebracht zoals gepland, komt er een einde aan bijna een jaar van verzet van de nakomelingen van de ‘Caudillo’, die de bloedige burgeroorlog van 1936-1939 won, en ook aan het benedictijnenklooster dat het mausoleum onderhoudt.

De regering moest eerst de steun van het Vaticaan krijgen en verwierp daarna het voorstel van de familie om de dictator te herbegraven in het familiegraf van de Almudenakathedraal in het hart van Madrid, naast het koninklijk paleis. De regering vreesde dat de kathedraal een pelgrimsoord voor nostalgici van de dictatuur zou worden.