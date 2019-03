Cycloon Idai landt in Mozambique, honderdduizenden mensen zitten zonder stroom

Door een tropische storm met rukwinden tot 160 kilometer per uur is bij honderdduizenden mensen in Mozambique de elektriciteit uitgevallen. Op veel plaatsen lag vrijdag ook het mobieletelefoonnet uit, waardoor de autoriteiten de schade van cycloon Idai moeilijk konden inschatten.

Een woordvoerder van de nationale rampenbestrijding, Mussa Mustafa, zei dat er nog geen meldingen over doden waren. De cycloon met een kracht van vier (op een schaal tot vijf) ging donderdagnacht vanuit de Indische Oceaan aan land in zuidelijk Afrika. Duizenden inwoners waren eerder in veiligheid gebracht.

Sinds begin deze week had zuidelijk Afrika voorafgaand aan de tropische storm al met zware regenval en overstromingen te kampen, waarbij in Mozambique 66 mensen om het leven kwamen en in het naburige Malawi meer dan vijftig.