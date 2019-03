Antwerpse politie neemt unieke explosievenhond Billy in dienst

Antwerpen - In Antwerpen heeft de lokale politie een dynamische explosievenhond in gebruik genomen die in België de eerste is in zijn soort. Billy kan gebruikt worden om proactief naar explosieven te zoeken in mensenmassa’s of achtergelaten bagage.

Billy volgde samen met zijn geleider Joris een opleiding van ongeveer een jaar bij de Directie Hondensteun van de federale politie. In tegenstelling tot andere explosievenhonden zal Billy niet alleens sweeps en gerichte zoekacties doen, maar kan hij in een mensenmassa rondleiden op zoek naar sporen van explosieven. “Dat is niet enkel uniek in België”, zegt adjunct-korpschef Glenn Verspeet van de politie Antwerpen, “ook in de rest van Europa zijn er maar enkele van deze honden.”

Ook burgemeester Bart De Wever maakte kennis met de nieuwe aanwinst van zijn korps. “Dit is een zeer welkome toevoeging aan het team”, zegt De Wever. “Een op vier vals bommeldingen in België gebeuren in Antwerpen.”

De komende maanden zullen Billy en Joris terreinervaring opdoen. Ze zullen ingezet worden op grote evenementen, Antwerpen-Centraal of andere stations waar veel mensen samenkomen. Ondertussen heeft de politie Antwerpen aan de Directie Hondensteun al een tweede dynamische explosievenhond gevraagd.