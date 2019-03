Macron: “Britten moeten met duidelijk voorstel komen voor de Europese top”

Het Verenigd Koninkrijk moet nog voor de Europese top van volgende week donderdag en vrijdag met een duidelijk voorstel komen over hoe het nu verder moet met de Brexit. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron vrijdag via zijn kabinet nog eens benadrukt. “Zonder duidelijkheid is er geen oplossing.”

De Britse parlementsleden stemden donderdagavond voor het uitstel van de Brexit tot na 29 maart. Premier Theresa May moet dat nu voorleggen aan de andere 27 lidstaten, waarna de staatshoofden en regeringsleiders het licht volgende week tijdens de Europese top unaniem op groen moeten zetten.

De Europese Commissie waarschuwde er donderdagavond al voor dat dat niet automatisch zal gebeuren, en dat de lidstaten eerst en vooral naar de belangen van de Europese Unie zullen kijken. De Franse president Emmanuel Macron waarschuwt er vrijdag nog eens voor dat Londen éérst moet weten waar het nu naartoe gaat, voor de Europese leiders uitstel kunnen goedkeuren. “Zonder duidelijkheid is er geen oplossing”, laat het Elysée weten. De Britten hebben volgens Macron de keuze tussen het bestaande echtscheidingsakkoord van premier May, “een nieuw, duidelijk alternatief plan” of een Brexit zonder deal, “die zich opdringt als er geen alternatief mogelijk blijkt”.

May legt haar deal ten laatste volgende week woensdag nog maar eens voor aan het parlement. Dat stemde de tekst van bijna 600 pagina’s, waar twee jaar lang aan werd onderhandeld, al twee keer met een grote meerderheid weg. De kans dat dezelfde deal het volgende week wel haalt, is veeleer klein.