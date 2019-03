België gaf meer dan twee miljard vrij aan Libische interesten

In totaal gaf België 2,07 miljard euro vrij aan interesten op Libische fondsen bevroren in ons land, blijkt op de hoorzittingen in de Kamer. In totaal stond er vorig jaar 14 miljard euro bevroren in België.

Tussen 2012 en 2017 liet België interesten en andere opbrengsten vrij op meer dan 12 miljard euro aan Libische tegoeden die na de val van leider Moammar Kadhafi in 2011 op bevel van de Verenigde Naties in ons land werden bevroren. Tot nu toe was echter niet bekend hoeveel interesten er precies werden vrijgegeven.

Uit documenten die deze namiddag in de commissie Financiën van de Kamer werden rondgedeeld, blijkt het om 2,07 miljard euro te gaan. Het gaat om een nota van advocaten van Euroclear, de Brusselse bank die de fondsen in bewaring heeft, van maart 2018. De brief is onder meer gericht aan de minister van Financiën, toen Johan Van Overtveldt (N-VA) en Didier Reynders, de minister van Buitenlandse Zaken.

In het document lijsten de advocaten de interesten en andere opbrengsten op gegenereerd door de vier Libische rekeningen bij Euroclear tussen september 2011 en oktober 2017. Toen werden de uitbetalingen gestopt naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek naar witwas.

13,9 miljard euro

In september 2011 hadden de VN de sancties tegen Libië wat versoepeld. Daaruit hadden de Europese ministers van Buitenlandse Zaken afgeleid dat interesten na die datum mochten worden vrijgegeven. Maar dat hebben de VN formeel weerlegd in december vorig jaar.

Het document geeft ook een antwoord op een andere vraag waar nog geen duidelijk antwoord op kwam. In maart 2018 bedroeg het totale bevroren bedrag bij Euroclear 13,9 miljard euro. Tot nu toe was enkel geweten dat het in 2012 om 12,3 miljard euro ging.

De Belgische regering en de Schatkist weigerden steevast te antwoorden op de vragen hoeveel interesten er in totaal waren vrijgegeven, en hoeveel er momenteel in België bevroren is.