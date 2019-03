Het baken van vrede en veiligheid sneuvelt

Als Nieuw-Zeeland in het verleden al eens in het nieuws kwam door onheil dan was het ook door Christchurch. Door het natuurgeweld van aardbevingen. Als er een plek op aarde was waar dit bloedbad uitgesloten leek, dan was het wel Nieuw-Zeeland. Een baken van beschaving, welstand, rust en veiligheid. Het was net dat wat van Nieuw-Zeeland een veilige haven maakte. Voor toeristen maar ook voor de superrijken die er hebben geïnvesteerd om een vluchthuis te hebben als het misgaat met de wereld.