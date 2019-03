Wereld reageert geschokt na aanslagen in Nieuw-Zeeland: “Ieder van ons moet vechten tegen haat”

Van overal in de wereld stromen reacties toe op de aanslagen in Nieuw-Zeeland op twee moskeeën donderdagnacht. Bij de aanslagen vielen 49 doden.

“Mijn gedachten zijn bij de families en vrienden van de slachtoffers van de schietpartij tegen moskeeën vandaag in Christchurch. Ik wil hierbij mijn volste solidariteit met Nieuw-Zeeland en het Nieuw-Zeelandse volk uitdrukken. We zullen haat, geweld, intolerantie of angst nooit laten winnen”, liet minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders weten.

De Amerikaanse president Donald Trump uitte in een tweet zijn medeleven voor de Nieuw-Zeelanders. “Mijn warmste sympathie en beste wensen gaan uit naar de mensen in Nieuw-Zeeland na het vreselijke bloedbad in de moskeeën. 49 onschuldige mensen zijn zinloos gestorven en zoveel meer ernstig gewond. De VS staat Nieuw-Zeeland bij met alles wat we kunnen doen. God zegene jullie allemaal! “, luidde de tweet van de Amerikaanse president.

Ook voormalig president Barack Obama drukte zijn medeleven uit: “Michelle en ik sturen onze condoleances naar de mensen in Nieuw-Zeeland. We staan aan jullie zijde en aan die van de moslimgemeenschap. Ieder van ons moet vechten tegen haat, in al zijn vormen.”

“Wij, Nieuw-Zeeland, we waren geen doelwit omdat we een veilige haven zijn voor degenen die haten. We werden niet gekozen omdat we racisme goedkeuren, of omdat we een enclave voor extremisme zijn. We werden het doelwit net omdat we geen van die dingen zijn. Omdat we staan voor diversiteit, vriendelijkheid, mededogen, een thuis voor degenen die onze waarden delen, een toevluchtsoord voor degenen die het nodig hebben”, zei de Australische premier Scott Morrison.

Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat weten dat “Israël treurt om Christchurch voor de koelbloedige moord op onschuldige biddende mensen en de roekeloze terroristische aanval in Nieuw-Zeeland veroordeelt”, zo schreef hij op Twitter.

Ook de Pakistaanse premier Imran Khan laat weten dat hij “geshockeerd is en de aanslagen sterk veroordeelt”. “Dit bevestigt opnieuw wat we altijd hebben beweerd: dat terrorisme geen religie heeft. Ik geef de schuld van deze toenemende terreuraanslagen aan de huidige islamofobie na 9/11, waarbij de islam en 1,3 miljoen moslims collectief verantwoordelijk zijn geacht voor elke vorm van terreur.”

De Britse Queen Elizabeth zegt vrijdag dat ze “diep bedroefd is” door de gebeurtenissen in Christchurch. “Prins Philip en ik betuigen ons medeleven met de families en vrienden van diegenen die zijn omgekomen.”

The Queen has sent the following message to the people of New Zealand.



“Wanneer mensen voor hun religie worden vermoord, is dat een aanval op ons allemaal. We staan samen aan de zijde van de slachtoffers. Blijf sterk, Nieuw-Zeeland! “, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas.

“Diep triest door het nieuws over de gruwelijke terreurdaden in Christchurch. Mijn gedachten gaan uit naar de mensen in Nieuw-Zeeland en de families van de slachtoffers. Denemarken is met Nieuw-Zeeland en @jacindaardern”, aldus de Deense premier Lars Lokke Rasmussen op Twitter.