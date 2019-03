Duitser kroont zich tot beste sommelier ter wereld in Antwerpen

/ Antwerpen - In de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen heeft de Duitser Marc Almert het wereldkampioenschap voor sommeliers gewonnen. Hij versloeg in de finale de Deense Nina Jensen en de Let Raimonds Tomsons. De Belgische kandidaat, Antoine Lehebel van het Brusselse sterrenrestaurant Bon-Bon, strandde in de halve finales.

Antwerpen mocht zich deze week voor het eerst gaststad noemen van het WK voor sommeliers - officieel de ASI Best Sommelier of the World. Het evenement wordt om de drie jaar georganiseerd en laat de 63 beste sommeliers van elk land dat lid is van de ASI (Association de la Sommellerie Internationale) en de drie winnaars van continentale tornooien met elkaar strijden om de wereldtitel.

De kandidaten moesten schriftelijke proeven afleggen, blinde smaaktesten ondergaan, spontaan gepaste wijnen aanraden bij een heel menu en natuurlijk ook wijn serveren. Naast wijn moesten ze ook andere alcoholische dranken herkennen. Zo was er bijvoorbeeld een Westmalle Dubbel bij een van de proeven.

“Het was al een grote eer om het tegen deze fantastische kandidaten op te nemen”, bleef Almert bescheiden na zijn overwinning tegen Jensen en Tomsons. “Ik kan het echt niet geloven. De komende dagen ga ik in ieder geval vooral champagne drinken.”

De winnaar kreeg zijn trofee uit handen van minister Philippe De Backer (Open Vld) en de Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA).