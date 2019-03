Twee jaar geleden had nog niemand van hem gehoord, nu wordt hij al de ‘blanke Obama’ genoemd. Wie is Beto O’Rourke, de man die Amerikaans president wil worden

Een kleine twee jaar geleden hadden weinigen in de VS al gehoord van Beto O’Rourke (46). Nu is de ex-punker uit El Paso presidentskandidaat voor de Democraten en wordt hij al de blanke Obama genoemd. Zijn gebrek aan ervaring maakt hij probleemloos goed met zijn charisma, waarmee hij zelfs conservatieve kiezers verleidt. Dat hij wat in zijn mars heeft, blijkt uit het feit dat de Republikeinen nog voor hij zich kandidaat stelde al een campagne tegen hem lanceerden.