Thomas Buffel over zijn nakend afscheid, een toekomst bij Genk en zijn derde zoontje dat op komst is: “Vreemd hoe in het leven zaken plots in mekaar kunnen passen”

Thomas Buffel speelde sinds 2009 welgeteld 29.035 minuten voor KRC Genk. Op 29 september 2018 voetbalde hij tijdens een emotionele terugkeer naar de Luminus Arena 87 minuten tégen KRC Genk. Zondag speelt Buffel niet. De aanvaller van Zulte Waregem sukkelt met een voetzoolblessure. “Ik moet rust nemen, maar dat valt me zwaar. Omdat we net Genk ontvangen. Maar ook omdat ik zo veel mogelijk op het terrein wil staan, wetende dat ik meer dan waarschijnlijk aan mijn laatste maanden als voetballer bezig ben.”

Thomas Buffel is nog eens een dagje in Limburg. De anders zo actieve tweeling ligt uitgeteld in de sofa. Geveld door een griepje. Maar rustig is het ten huize Buffel niet. Een verver geeft de inkomhal ...