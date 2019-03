“Mocht ik een tiener zijn, dan was ik een klimaatspijbelaar. Zonder twijfel”

“Hoe het met de wereld gesteld is, hoe de wereld verandert: dat maakt me bang.” Jane Goodall (84) mag dan wereldberoemd zijn voor haar werk met chimpansees, ze zet zich evengoed in voor de rest van de planeet. Een gelukkig toeval dus, dat ze gisteren in het centrum van Brussel was nét toen een klimaatmars voorbij het raam trok. “Ik ben fier op die jonge mensen. Maar ik begrijp ook de ouderen. Je overtuigt mensen niet door er ruzie mee te maken.”