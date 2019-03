FIFA zet plannen voor 48 landen op WK 2022 door, beslissing valt in juni

De bestuursraad van de wereldvoetbalbond FIFA, die vrijdag samenkwam in Miami, heeft groen licht gegeven voor een vervroegde uitbreiding van het WK voetbal van 32 naar 48 deelnemende landen. Dat liet voorzitter Gianni Infantino weten.

De uitbreiding was oorspronkelijk voor 2026 voorzien, maar komt er naar alle waarschijnlijkheid al in 2022 in Qatar. De finale beslissing valt op het FIFA-congres in Parijs in juni. Bij een toernooi met 80 in plaats van 64 landen moeten er enkele wedstrijden in één of meerdere buurlanden doorgaan, en omdat dat politieke spanningen kan aanwakkeren, is niet iedereen voorstander van de vervroegde uitbreiding.

Op dezelfde vergadering in Miami besliste de FIFA vrijdag ook om het WK voor clubs vanaf 2021 uit te breiden van 7 naar 24 deelnemende teams. Eerder op vrijdag liet de European Club Association, die 232 grote Europese clubs vertegenwoordigt, nog weten de editie van 2021 in geval van uitbreiding te zullen boycotten omdat de voetbalkalender al overvol zit.