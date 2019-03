37-jarige vader in cel voor ‘grooming’ met 12-jarig meisje: “Ik wist niet dat ze nog zo jong was”

Brugge - Een 37-jarige Bruggeling zit in de cel op verdenking van ‘grooming’. De man leerde een 12-jarig meisje online kennen en sprak na een tijdje effectief met haar af. Maar in plaats van het meisje kwam de politie opdagen en werd de man gearresteerd.

De Brugse man had zich zijn dag afgelopen woensdag wel anders voorgesteld. Hij had via het internet al een hele tijd contact met een minderjarig meisje. Na heel wat gesprekken en het over en weer sturen van foto’s en video’s vond hij haar bereid om ook in het echt af te spreken. Dat zou woensdag gebeurd zijn, als de politie niet op tijd was opgedaagd. Zij konden de man voor het afspraakje inrekenen.

Hoe de speurders op de hoogte waren van de geheime afspraak is niet duidelijk. Net zomin als de plaats waar de twee elkaar zouden zien. De 37-jarige man, vader van twee kinderen, kwam via Facebook en Instagram met het meisje in contact. Zij is nochtans slechts 12 jaar oud. “Maar tegen mij had ze gezegd dat ze 17 jaar was”, verklaarde de man. “Ik wist niet dat ze nog zo jong was.”

Seksuele remmingen

De onderzoeksrechter besliste de man aan te houden op verdenking van ‘grooming’, een term die gebruikt om de voorbereiding van een pedofiel aan te duiden. Volwassen mannen contacteren minderjarige slachtoffers online, winnen hun vertrouwen en proberen hun seksuele remmingen te verminderen. Om uiteindelijk in het echte leven met de kinderen af te spreken.

De dertiger zit ondertussen in de cel. Dinsdag moet hij zich voor de Brugse raadkamer verantwoorden. Daar zal beslist worden over zijn verdere aanhouding. De advocaat van de man, Bart Bleyaert, wenste nog niet op de zaak te reageren. “Ik wil enkel benadrukken dat de afspraak niet is doorgegaan”, zegt hij. “Door het kordate optreden van de politiediensten.”