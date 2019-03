“Hallo broeder”: slachtoffer van terrorist in Nieuw-Zeeland wereldwijd geloofd voor zijn laatste woorden

Een slachtoffer van de terrorist die vrijdag 48 mensen doodde bij twee schietpartijen in Nieuw-Zeeland wordt wereldwijd geloofd voor zijn laatste woorden. Terwijl de schutter zijn wapen richtte, sprak zijn eerste slachtoffer vriendelijk zijn laatste woorden uit: “Hallo broeder”.

De beelden zijn hallucinant: een man filmt hoe hij richting de ingang van de Al Noor-moskee in het Nieuw-Zeelandse Christchurch stapt. Hij laadt het wapen in zijn handen. Een man stapt hem tegemoet en begroet hem vriendelijk… en wordt prompt doodgeschoten. Met acht kogels. Zijn daad van liefde oog in oog met een semiautomatisch wapen levert het voorlopig nog onbekende eerste slachtoffer van Brenton Tarrant wereldwijd lof op. Een straaltje zonneschijn in een waanzinnig moment van haat.

De man wordt op sociale media bestempeld als het beste bewijs dat moslims niet gelijk mogen gesteld worden aan terrorisme. “Hoeveel levens moeten moslims nog geven om te bewijzen dat hun geloof er geen van geweld is?” schrijft een Twitteraar.

#helloBrother “If you stretch your hand to kill me, I shall not stretch mine to kill you; for I fear Allah, the Lord of the Worlds”. (28) Al-Ma’idah ( Quran ) #NewZealandTerroristAttack pic.twitter.com/Db9y2iAPlD — Blue (@blue_037) 15 maart 2019

De hashtag #HelloBrother is intussen trending op Twitter, en wordt door rouwende mensen wereldwijd gebruikt als slogan om de haat te veroordelen.