Honderdduizenden klimaatbetogers over heel de wereld, meer dan 30.000 in België. Wij vroegen hen waarom ze op straat komen

Met meer dan 30.000 waren ze, de klimaatbetogers. Niet enkel de ‘jeugd van tegenwoordig’ liet zijn stem horen ook veel ouderen voelden zich geroepen om vrijdag te brossen, te staken of gewoon met het hele bureau een wandeling door Brussel te maken. De boodschap van Anuna De Wever aan haar volgers is glashelder: “Wij gaan door, tot ze eindelijk eens actie nemen. Geen mooie woorden meer maar daden”, klinkt het. Op zondag 31 maart vindt de volgende grote klimaatmars in Brussel plaats.