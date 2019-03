Topduif is meer dan 500.000 euro waard. Eigenaars Joël en Dieter laten til dag en nacht bewaken

Ingelmunster -

Camerabewaking hebben ze al jaren in hun tuin. Een alarmsysteem met infrarood én een continue verbinding met hun smartphone ook. Maar sinds enkele dagen hebben Joël en Dieter Verschoot de bewaking nog opgedreven: potige bewakingsagenten houden dag en nacht een oogje in het zeil. De reden daarvoor: Armando, de topduif die ondertussen meer dan een half miljoen euro waard is.