Wordt Carcela nu gestraft voor middelvinger of niet? Vonnis valt pas nà reguliere competitie

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maakt pas volgende week bekend of Standard-middenvelder Mehdi Carcela disciplinair gestraft wordt voor zijn gebaar in de Clasico tegen RSC Anderlecht. De commissie hoorde vrijdag de pleidooien van het Bondsparket en Standard, en neemt de zaak nu enkele dagen in beraad.

De aanvoerder van de Rouches maakte op zondag 3 februari in de beladen Clasico thuis tegen RSC Anderlecht (2-1) voor het oog van de camera’s een zogenaamde ‘bras d’honneur’ nadat zijn weergaloze doelpunt na tussenkomst van de videoref was afgekeurd.

Het Bondsparket vervolgde Carcela, maar deed dat volgens Standard niet volgens de geijkte manier. De club bepleitte de onontvankelijkheid van de strafvordering en kreeg in eerste aanleg gelijk en dus ging de Marokkaan vrijuit.

De fase werd niet opgenomen in het verslag van de scheidsrechter en ontsnapte ook aan het oog van de VAR. Sinds de afschaffing van de Reviewcommissie beschikt het Bondsparket niet meer over de juridische middelen om Carcela te vervolgen, luidde het oordeel. Het Bondsparket legt zich daar niet zomaar bij neer en tekende beroep aan.

Bondsprocureur Kris Wagner stelde opnieuw dat hij over de absolute bevoegdheid beschikt om te vervolgen, ook wanneer een feit aan de aandacht van de scheidsrechters ontsnapt is. In tegenstelling tot in eerste aanleg voegde het parket nu wel tv-beelden toe aan het dossier. “Je moet de regels ook correct interpreteren, en niet letterlijk. Wil men echt dat het parket dergelijke zaken zomaar laat passeren? De gevolgen daarvan zijn niet te overzien”, aldus Wagner, die opnieuw twee speeldagen schorsing en 2.000 euro boete vorderde.

Gregory Ernes nam in afwezigheid van juridisch directeur Pierre Locht de verdediging van Carcela op zich. Ernes herhaalde dat het Bondsparket niet competent is, omdat er geen Reviewcommissie meer is. De advocaat vroeg Wagner ook waarom Carcela dan wel vervolgd werd, en Anderlecht-spits Ivan Santini (voor zijn slag in het gezicht van Lokeren-speler Diaby) niet. “Omdat uit de tv-beelden niet duidelijk blijkt dat het een opzettelijke actie was en wat de impact was. Mijn dossier zou niet zo sterk zijn”, reageerde Wagner.