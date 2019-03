“Stel, je komt Trump tegen in donker steegje en je hebt pistool bij, wat doe je? Ik ben er nog niet uit.”

Het was het Twitterrelletje waar de week mee begon. In De Morgen kreeg film­maker en klimaatactivist Nic Balthazar, naast 24 andere vragen van Proust, de vraag wie hij eens goed zijn gedacht zou willen ­zeggen. Trump dus. En toen kwam bovenstaande mijmering, met expliciete verwijzing naar het wat bekendere dilemma waarbij je Hitler in 1930 ­tegenkomt in datzelfde donkere steegje.