Wereld op z’n kop in jeugdrechtbank: grootste medeplichtige aan dood Priscilla Sergeant gaat vrijuit

De Brusselse jeugdrechtbank heeft vrijdag besloten om A., een van de minderjarigen die betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant, geen enkele maatregel op te leggen. De jongeman werd schuldig bevonden aan onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg, opzettelijke slagen en verwondingen en aanranding van de eerbaarheid, maar een straf bleek technisch onmogelijk.

Zeven jaar na de dood van Priscilla Sergeant uit Dworp moesten vandaag twee jongens voor de jeugdrechter verschijnen die destijds betrokken waren bij de zaak. Het toen 14-jarige meisje werd in juli 2012 dood teruggevonden in een veld. Mishandeld door J., op het moment van de feiten 12, en A., destijds 16. De twee zouden het meisje onder meer geslagen en bespuwd hebben. Gisteren werd de rol van zowel A. als J. in de zaak met dodelijke afloop bewezen geacht. De twee pleegden de feiten volgens de jeugdrechter bewust en zelfs met plezier. Ze maakten zich ook schuldig aan zedenfeiten.

Gezien de begeleiding die J. de afgelopen jaren kreeg en de positieve evolutie die de rechter vaststelde, kreeg de jongste van de twee mannen de hoogste ‘straf’ die de jeugdrechtbank kan opleggen: een berisping.

Een ander verdict volgde voor A. Zijn aandeel in de zaak werd groter geacht dan dat van J., en bovendien werd hem tijdens zijn begeleiding een gebrek aan empathie tegenover zowel de familie van het slachtoffer als justitie verweten. Toch kreeg A. een mild vonnis te horen: hij gaat zelfs helemaal vrijuit. Ook al bleek hij na zijn achttiende nog verschillende veroordelingen te hebben opgelopen, onder andere voor weerspannigheid tegenover een politieagent.

Golf van verbijstering

De oorzaak van de opmerkelijke vrijspraak blijkt te liggen bij het Openbaar Ministerie. De procureur had namelijk de vraag van de burgerlijke partij – de advocaat van de papa van Priscilla – niet gevolgd om bij bewezen schuld van A., nu 24 jaar, een ‘uithandengeving’ te voorzien. Zo’n uithandengeving maakt het mogelijk dat een minderjarige alsnog voor een volwassen rechtbank verschijnt, in geval van bewezen schuld en meerderjarigheid. Dat had in dit geval assisen kunnen zijn.

De enige andere mogelijke maatregel, een berisping, stond volgens de rechter dan weer niet in verhouding tot de feiten en was niet aangepast aan de houding van A. zelf, die nooit schuldinzicht had getoond. Resultaat: A. die vrijuit gaat, en een golf van verbijstering bij de familie van Priscilla Sergeant. Nu is het wachten op een eventueel beroep van het Openbaar Ministerie tegen het vonnis.