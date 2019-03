Vijf rode kaarten, een kopstoot en een speler gebeten: voetbalmatch ontaardt in veldslag

Galmaarden / Aarschot - In Galmaarden is men nog steeds verbouwereerd over de incidenten die de scholierenwedstrijd tegen Langdorp van afgelopen woensdag ontsierden.

Galmaarden won de wedstrijd afgelopen woensdag met 3-1, maar twee minuten voor het eindsignaal zag de scheidsrechter zich genoodzaakt om de wedstrijd voortijdig af te fluiten: nadat hij een vijfde rode kaart uitdeelde aan de bezoekende ploeg stond die namelijk met onvoldoende spelers op het veld stond om de wedstrijd vol te maken. “De wedstrijd verliep van meet af aan vrij potig, wat resulteerde in twee rode kaarten voor de bezoekers. De sfeer werd vijandig omdat de Langdorpse fans vonden dat die uitsluitingen lichtzinnig werden gegeven”, doet jeugdcoördinator Roger Michiels zijn verhaal.

Pas in de slotfase escaleerde het helemaal, “nadat een Langdorpse speler ruzie zocht met onze doelman”, aldus Michiels. “Al gauw mengden ook supporters zich in de debatten, wat ontaardde in een gevecht met wel dertig personen. Onze jeugdcoach Marc Hambrouck incasseerde daarbij een kopstoot van de bezoekende afgevaardigde. Eén van hun spelers was door de scheidsrechter ook al weggestuurd omdat hij niet op het scheidsrechtersblad vermeld stond. Ik ving geruchten op dat die man al een levenslange schorsing achter zijn naam heeft staan. Bij de incidenten liet hij zich alvast niet onbetuigd: één van onze spelers diende afgevoerd te worden met bijtwonden in de lip. Andere spelers kregen trappen op de knie en in de ribben.”

De U17 van Galmaarden Foto: if

Kopstoot en vuistslag voor coach

Coach Hambrouck (50) van Galmaarden prijst zich alvast gelukkig dat hij het heelhuids kan navertellen. “Ik zit twintig jaar in het trainersvak, maar dit maakte ik nooit eerder mee. De bezoekende afgevaardigde, een reus van bijna een dubbele meter, werd tijdens de wedstrijd al achter de omheining gestuurd wegens kritiek op de wedstrijdleiding. En na een akkefietje tussen twee spelers sprong hij over de omheining, en nam hij het hoofd van één van onze spelers onder zijn arm. Toen ik het veld opliep om hem te vragen mijn spelers met rust te laten, werd ik getrakteerd op een kopstoot die ik gelukkig grotendeels kon ontwijken. Later werd ik in de kantine door diezelfde afgevaardigde getrakteerd op een vuistslag. Gelukkig kon ik ook die ontwijken.”

“De scheidsrechter floot alles tegen ons”

Een heel ander geluid horen we bij Geert Michiels, de afgevaardigde van Langdorp. “De gemoederen liepen op toen de ref al dadelijk alles tegen ons floot. We slikten al vroeg vijf rode kaarten voor niks. Kwam daarbij dat hun keeper ons uitdaagde, en dat ook de trainer van Galmaarden begon te roepen. Ik hou mijn hart vast voor de terugwedstrijd volgende woensdag”, klinkt het.

Marc Hellinckx, korpschef van politiezone Pajottenland, bevestigt enkel dat er woensdagavond “enkele incidenten” plaatsvonden. “Er vielen verschillende rode kaarten, er waren enkele blessures en de match werd vroegtijdig afgefloten. Omdat het zo potig was, werden we opgeroepen om een politieploeg ter plaatse te sturen. Eens ter plaatse was de rust echter al teruggekeerd. Niemand was echt gewond na de vechtpartij. We stelden wel een proces-verbaal op, maar geen van beide ploegen diende een klacht in bij de politie. Vermoedelijk zal de voetbalbond hier wel nog een vervolg aan geven.” De scheidsrechter stuurde alvast een rapport naar de KBVB.

Woensdag naar Langdorp

“Het probleem is wel dat we woensdag naar Langdorp zouden moeten trekken voor de terugwedstrijd”, zegt jeugdcoördinator Roger Michiels. “En ik denk niet dat onze spelers bereid zijn om het risico te nemen nog eens in de klappen te delen.”

“Woensdag een wedstrijd spelen in Langdorp is alvast uitgesloten”, is ook coach Hambrouck van mening. “We werden na de wedstrijd trouwens ook bedreigd dat we in Langdorp een lesje zouden krijgen. Na deze incidenten lijkt het me duidelijk dat daarbij geen sportieve revanche wordt bedoeld. Onze spelers zijn bang en na een dergelijk trauma willen we niet aandringen om toch af te reizen. Dit had een voetbalwedstrijd moeten worden, maar het werd een dieptepunt voor iedereen die van sport houdt.”