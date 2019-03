Schutter Nieuw-Zeeland had wapens vol met historische verwijzingen bekrabbeld: dit stond er allemaal op

De wapens van de schutter in Christchurch stonden volgekrabbeld met historische verwijzingen naar onder meer overwinningen op Ottomaanse legers, maar ook met steunbetuigingen aan andere extreemrechtse terroristen.

14 Words Een verwijzing naar een beruchte passage over ‘volksbehoud’ in Adolf Hitlers Mein Kampf.

Lepanto 1571 Een zeeslag tussen het islamitische Ottomaanse rijk en de katholieke maritieme machten uit het Middellandse Zeegebied, waarbij de katholieke legers overwonnen.

Turkofagos Of Turken-eter, de bijnaam die Griekse militairen zich gaven bij hun gevechten tegen Turks-Ottomaanse troepen.

(lees verder onder de afbeelding)

Foto: Twitter/via REUTERS

Here’s [your] Migration Compact! Een verwijzing naar wat in Vlaanderen het ‘migratiepact van Marrakesh’ wordt genoemd, een niet-bindend pact over migratie dat door 164 landen is ondertekend, waaronder België.

John Hunyadi Een Hongaarse generaal die in de 15de eeuw verschillende veldslagen tegen het Ottomaanse leger won.

732 battle of Tours De slag bij Tours of Poitiers waarbij de Frankische koninkrijken onder leiding van hofmeier Karel Martel een groot Moors leger versloegen.

(lees verder onder de afbeelding)

Foto: Twitter/via REUTERS

Alexandere Bissonnette De 30-jarige Canadees die in 2017 het vuur opende op moskeebezoekers in de Canadese stad Quebec. Zes mensen stierven, 19 raakten gewond.

Battle of Kagul 1770 De slag was een overwinning van het Russische leger op de troepen van het Ottomaanse rijk.

Prins Fruzhin Bulgaarse edelman die tegen de Ottomaanse overheersing streed.

Battle of Bulair 1913 Veldslag tussen Bulgarije en het Ottomaanse rijk, waarbij het Ottomaanse leger op de vlucht sloeg.

Bajo Pivljanin Een beroemde militieleider die in de Balkan tegen het Ottomaanse leger vocht, en in Servië en Kroatië nog altijd als een held wordt vereerd.

(lees verder onder de afbeelding)

Luca Traini Italiaanse neonazi die in de Italiaanse kuststad Macerata zes Afrikaanse migranten verwondde door hen vanuit een auto onder vuur te nemen.

Vac 1684 Zware veldslag in Hongarije in de 17de eeuw, waarbij Oostenrijkse troepen het Ottomaanse rijk versloegen.

Sebastiano Veniero Admiraal van de Venetiaanse vloot die omstreeks 1570 zegevierde in enkele beslissende zeeslagen tegen het Ottomaanse rijk.

Shipka 1877-78 Veldslag tussen het Russisch-Bulgaarse leger en de strijdmacht van het Ottomaanse rijk over de strategisch belangrijke Shipka-pas in Bulgarije

Acre 1189 Het beleg van Akko in de 12de eeuw was een belangrijke overwinning van de kruisvaarders op de legers van de islamitische generaal Saladin.

Vienna 1683 Verwijst naar het Beleg van Wenen, waarbij het Ottomaanse rijk tevergeefs probeerde de Oostenrijkse hoofdstad te veroveren.

Rotherham Engelse stad waar volgens een onderzoekscommissie tussen 1980 en 2010 honderden meisjes zijn misbruikt door een Brits-Pakistaanse bende.

Josue Estebanez Voormalige Spaanse militair die in 2007 in Madrid een deelnemer aan een betoging tegen fascisme doodstak.