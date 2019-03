Kraker die beslist over deelname aan Play-off 1 wordt op “onaanvaardbare mat” gespeeld

De reguliere competitie van het seizoen 2018-2019 moet nog één geheim prijsgeven: wie grijpt zondag om 19.45 uur het laatste ticket voor Play-off 1? STVV en AA Gent vechten het uit in een rechtstreeks duel op Stayen. Een play-off-finale op kunstgras is een première in het Belgisch voetbal.

De voortekenen voor AA Gent zijn gunstig. De Buffalo’s kunnen teren op een 9 op 9 en weten dat een punt volstaat om zich bij de beste zes te scharen. Bovendien wonnen ze eerder dit seizoen al op Stayen. De 1-3-zege in de beker was toen de eerste nederlaag van STVV op eigen terrein.

Maar ondanks die positieve balans sprak AA Gent-trainer Jess Thorup gisteren zijn ongenoegen uit over de synthetische mat op Stayen.

“Ik denk niet dat je ooit kunt wennen aan zo’n grasmat”, zei de Deen. “De eerste keer dat ik ze zag, kon ik niet geloven dat een grote competitie als de Belgische zoiets kan aanvaarden. Maar we doen er alles aan om ons zo goed als mogelijk voor te bereiden. Het is een ander soort voetbal dan op een normale grasmat. We hebben in de beker getoond dat we ons eraan kunnen aanpassen. Hopelijk lukt dat nu opnieuw.”

AA Gent traint vandaag nog één keer op Stayen. Onder anderen voor de Noorse aanwinst Alexander Sorloth wordt het de eerste kennismaking met het kunstgras in Sint-Truiden. “Maar als je uit Noorwegen komt, ben je gewend aan synthetische velden”, zei Thorup.

Binnen de Pro League gaan stemmen op om kunstgrasvelden te verbieden. “We hebben net een goed gesprek gehad met CEO Pierre François”, zegt STVV-voorzitter David Meekers. “Ook met Roland Duchâtelet (de eigenaar van Stayen, nvdr.) staat nog een meeting op het programma. Hij heeft aangegeven dat hij wil investeren in een beter veld. Deze mat werd niet goed onderhouden en nu is het te laat.”