Chef voetbal Ludo Vandewalle windt zich op over nieuwe plannen van wereldvoetbalbond FIFA: “Voetbal wordt uitgemolken”

De wereldvoetbalbond FIFA kan niet wachten met het melken van de koe die voetbal heet. Het ziet er sterk naar uit dat het WK 2022 al met 48 landen wordt gespeeld. Daarover wordt in juni het licht hoogstwaarschijnlijk op groen gezet. Het enige probleem is dat Qatar met zowat elk land in de buurt in ruzie ligt. Qatar kan die organisatie met 48 landen niet alleen aan. Welk buurland kan én wil Qatar hier helpen? Dat is de vraag die rest.