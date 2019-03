Overbodig? KV Oostende wil absoluut winnen tegen ex-voorzitter Coucke: het feest was groots, de opkuis nog groter

Er wordt lacherig over gedaan. Alsof KV Oostende de punten cadeau zal doen aan Anderlecht omdat het nog schatplichtig is aan Marc Coucke. Het ­tegendeel is waar. Bij KVO zijn er veel die absoluut willen winnen tegen RSCA, want zij erfden van Coucke een club die ruim boven haar stand had ­geleefd en dat zonder die mecenas nooit kon volhouden. Dit is het verhaal.