Zo ging schutter Christchurch te werk toen hij 49 mensen doodschoot: alsof hij een videogame speelde

Geen moment twijfelde hij over zijn daad, Brenton Tarrant, de 28-jarige Australiër die vrijdag Nieuw-Zeeland in diepe rouw onderdompelde. Alsof hij zelf onderdeel was van een videogame, schoot hij keer op keer. In totaal maakte hij 49 dodelijke slachtoffers. Tientallen anderen raakten gewond. Een gruwelijke daad die hij zelf rechtvaardigt. “Ik verwacht dat ik word vrijgelaten en ik verwacht ook een eventuele Nobelprijs voor de Vrede”, vindt hij. Zo ging hij te werk:

1. “Laat het feestje maar beginnen”, zegt de 28-jarige Brenton Tarrant. Het lijkt alsof de schutter zichzelf in een videospel zoals Counterstrike of Fortnite waant. Spelletjes die hij naar eigen zeggen speelde “om te trainen om een killer te zijn tussen de lijken van mijn vijanden”. De waanzinnige beelden werden vrijdagochtend (Belgische tijd, nvdr.) live verspreid via de website 8chan.

2. Op de beelden is 17 minuten lang te zien hoe hij eerst in zijn wagen rondrijdt, luisterend naar een strijdlied uit de Servische Balkan waar het verjagen van Bosnische-moslims wordt bezongen.

Foto: rr

3. Eenmaal aangekomen bij de Masjid Al Noor-moskee stapt hij naar zijn kofferbak, toont hij zijn uitgebreid wapenarsenaal met munitiedozen en vertrekt hij rustig richting de moskee waar hij alle aanwezigen - één voor één - doodschiet. Hij keert nog terug naar de wagen om extra munitie te halen, en nadien in de moskee de overlevenden toch te doden. In die moskee schiet hij meer dan veertig mensen dood.

4. Daarna keert hij terug naar zijn wagen om naar een moskee in een buitenwijk te rijden. Daar herhaalt hij zijn raid en schiet hij zeven moslims dood. Onderweg schiet hij ook nog een paar keer met zijn oorlogswapen dwars door de voorruit om passanten dood te schieten. Intussen wordt in een auto vlakbij de moskee een bom gevonden en onklaar gemaakt.

5. Na de dodelijke raid slaagt de politie er al snel in om de massamoordenaar levend te arresteren op straat. Tarrant was niet gekend bij de Nieuw-Zeelandse en de Australische autoriteiten. Hij wordt zaterdag voorgeleid voor de rechter. Behalve Tarrant werden ook twee andere mannen en een vrouw opgepakt. Alvast een van hen bleek niets met de feiten te maken te hebben. Van de twee anderen wordt nog hun eventuele medeplichtigheid nog onderzocht.