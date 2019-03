CLUBNIEUWS. Pozuelo onzeker voor allerlaatste match, Anderlecht-speler Nkaka op bank bij Oostende

Normaal speelt Alejandro Pozuelo zondag zijn allerlaatste wedstrijd in het shirt van Genk. Normaal, want de Spanjaard is uitgerekend nu onzeker. Oostende heeft met Aristote Nkaka een Anderlecht-speler in de rangen: hij zou mogen maar wellicht staat hij niet aan de aftrap. Club-coach Ivan Leko houdt dan weer geen rekening met mogelijke schorsingen en wil op z’n sterkst aantreden. Uw clubnieuws van de dag.

KV OOSTENDE. Canesin fit, RSCA-speler Nkaka op bank

Canesin kan zondag aantreden tegen zijn ex-club Anderlecht. De Braziliaan was twee wedstrijden out door een voetblessure, maar mocht gisteren opnieuw trainen. Faes (voet) en Boonen (lies) bleven binnen. Het duo werkte een aangepast programma af. Beiden zijn onzeker voor de wedstrijd tegen Anderlecht. Deze voormiddag traint KVO een laatste keer met het oog op morgen. Nathan Verboomen leidt zondag de wedstrijd tegen de Brusselaars.

Oostende heeft met Aristote Nkaka (22) een Anderlecht-speler in de rangen. Marc Coucke en Luc Devroe lieten de middenvelder vorige zomer voor vijf jaar tekenen bij RSCA, maar lieten hem nog één seizoen bij KV Oostende. Nkaka zou eigenlijk mogen spelen – Oostende betaalt zijn loon nog –, maar wellicht staat hij niet aan de aftrap. Als Wout Faes fit raakt, speelt de voormalige Anderlecht-belofte op het middenveld.(jug, jve)

GENK. Pozuelo onzeker

Alejandro Pozuelo en Borges werden ook vrijdag ziek naar huis gestuurd. De Spanjaard is onzeker voor wat zijn laatste match voor KRC Genk moest worden. Uronen is één match out, net als Vandevoordt. Ook voor Berge komt deze match te vroeg. Pas zaterdag volgt een officiële selectie.(mg)

CLUB BRUGGE. Danjuma voor het eerst in vijf maanden in selectie?

Goed nieuws voor Club Brugge: Arnaut Danjuma zit morgen waarschijnlijk voor het eerst in vijf maanden in de selectie. De Nederlander staat dicht bij zijn eerste minuten na een goede week op training. Opvallend: gisteren bleef Danjuma – net als Wesley – wel nog binnen. Het duo kreeg verzorging, de rest van de groep trainde vooral op afwerken. “We hopen dat we hem kunnen selecteren”, zei Leko op de persconferentie. “Hij is goed bezig, maar winnen tegen Moeskroen is belangrijker dan Danjuma die minuten maakt. Onze focus ligt op de zege.”

Mitrovic (voet), Nakamba (dij) en Mata (lies) zijn onbeschikbaar, Mechele ondervond deze week geen last en staat net als tegen Eupen in de basis. De verdediger staat wel op één kaart van schorsing. Als hij tegen Moeskroen geel pakt, is hij er niet bij op de eerste speeldag van Play-off 1. “Daar hou ik geen rekening mee”, zei Leko nog. “We staan zes punten achter op Genk en moeten dus op ons sterkst aantreden.”

STVV. Garcia out, Teixeira in

Pol Garcia is voor zes weken – “Vier, zegt hij zelf”, aldus Brys – buiten strijd. Jorge Teixeira (foto), terug uit schorsing, neemt zijn stek in. Voor Endo komt de topper tegen AA Gent nog net te vroeg. “Geen risico’s met hem”, aldus Brys. Afwachten of Mmaee dan wel De Petter de voorkeur krijgt op het middenveld.(rco)

AA GENT. Chakvetadze en De Smet dicht bij selectie

Vanmiddag werken de Buffalo’s nog een allerlaatste training af op het veld van STVV en vervolgens zal Jess Thorup ook nog enkele laatste knopen door moeten hakken. Thibault De Smet en Giorgi Chakvetadze (foto) nemen al intensief deel aan de groepstrainingen, maar beide spelers bouwen toch nog wat voorbehoud in en werken ook nog een individueel programma af.(ssg)

LOKEREN. Musona geeft verstek

Knowledge Musona (adductoren) moet verstek geven voor de laatste match van het seizoen, thuis tegen Cercle Brugge. Bambo Diaby (kuit) heeft een spierletsel opgelopen en raakt ook niet fit. Steve De Ridder is geschorst. Doelman Ortwin De Wolf werd door bondscoach Johan Walem opgeroepen voor de wedstrijd van de Belgische U21 tegen Denemarken. Een opsteker voor de beloftevolle doelman die begin februari zijn basisplaats in Lokeren verloor. (whb)

KV KORTRIJK. Van der Bruggen en De Sart terug

Vanderhaeghe kan weer een beroep doen op zijn tandem Van der Bruggen-De Sart op het middenveld. Beiden zijn terug uit schorsing. Stojanovic moet opletten dat hij geen gele kaart pakt tegen Antwerp, anders mist hij de start van de play-offs. Voor Ouali wordt het na zijn ziekte afwachten of hij speelklaar raakt. Ook Koita is twijfelachtig. Vanderhaeghe kan Chevalier rechts plaatsen, en Stojanovic opschuiven om de afwezigheid van Koita op te vangen.(gco)

CERCLE BRUGGE. Cercle denkt aan Sylla (Monaco)

Cercle traint vandaag nog een laatste keer. Dan zal ook blijken wie fit is om op jacht te gaan naar de beoogde 30 punten. Directeur Vitali en trainer Laurent Gu­yot maken van de onderbreking gebruik om op bezoek te gaan bij ­Monaco. Dan zal ook bekeken worden wie in aanmerking komt om ondergebracht te worden bij Cercle. De staf liet al de naam van Moussa Sylla vallen.(kv)

ANTWERP. Bolat, Teunckens, Bolingi en Mbokani opgeroepen

Antwerp mist tijdens de interlandbreak enkele spelers. Bolat werd geselecteerd voor Turkije. De doelman was al titularis, maar nu er met Günes een nieuwe bondscoach kwam en de nieuwe EK-campagne start, was deze oproeping belangrijk. Tweede keeper Teun­ckens oefent woensdag met de Belgische beloften tegen Denemarken. Congo riep Bolingi op en ook Mbokani is er voor het eerst sinds januari 2017 bij.(dvd)

WAASLAND-BEVEREN. Boljevic en Ampomah twijfelachtig

Aleksandar Boljevic heeft last van de hamstrings. De Montenegrijnse flankaanvaller is hoogst onzeker voor de match tegen Standard. Net als Nana Opoku Ampomah. De Ghanees is net terug uit blessure, maar bij Waasland-Beveren willen ze in de laatste match van het seizoen geen risico’s nemen. Maximiliano Caufriez pakte vorig weekend zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is geschorst. Jur Schryvers werd opgeroepen voor de Belgische U21. (whb)