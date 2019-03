Miljardenwinst, en toch verdwijnen duizenden jobs

“We gaan dit sociaal doen. Op vrijwillig basis en via akkoorden met de bonden.” BNP Paribas Fortis-CEO Max Jadot probeert de pil wat te vergulden, maar wat hij vooropstelt komt aan. 2.800 jobs verdwijnen tegen eind 2021. 600 nieuwe aanwervingen komen er ook, maar het aantal kantoren van de bank vermindert ook van 678 naar 411.

De reden is de “sterke digitalisering”. Die loopt als een trein. De app en online banking waren goed voor een stijging van 20 procent vorig jaar. Langs de andere kant loopt het aantal mensen dat nog fysiek naar de bank gaat terug. In twee jaar tijd een kwart minder. Bovendien heeft de bank nog altijd een heel dicht kantorennetwerk in België. In Nederland en Frankrijk doen gelijkaardige banken het met veel minder.

De hele operatie zal lukken zonder naakte ontslagen of de politiek zo gevoelige SWT-regelingen, maakt Jadot zich sterk. Tot tweeduizend van de vertrekkers kunnen via natuurlijk verloop, want veel van de werknemers naderen de pensioengerechtigde leeftijd. Zij zouden niet meer vervangen worden. Wie op eigen initiatief vertrekt naar een nieuwe job ook al niet. Daarnaast zoekt de bank 800 tot duizend werknemers die vrijwillig willen vertrekken en die ze willen klaarstomen voor een andere job op de arbeidsmarkt.

Arm omgewrongen

De bonden vinden het allemaal maar windowdressing. “Het is overal in de bankensector hetzelfde verhaal”, zegt Pia Desmet van het socialistische BBTK. “Sommige van de mensen die nu in de kantoren werken, kunnen zich nog omscholen en in een hoofdkantoor aan de slag. Maar een deel van die jobs verdwijnt gewoon. En voor andere functies hebben ze IT-experten nodig. Op een bepaalde leeftijd kun je dat niet meer in de vingers krijgen.”

ING bijvoorbeeld kondigde in 2016 al een soortgelijke herstructurering aan. 3.150 jobs vloeien daar af. Het aantal jobs over de hele sector loopt achteruit. En nog niet zo heel lang geleden vatte Proximus een gelijkaardige operatie aan.

Het zit de bonden diep. De directie van BNP Paribas Fortis had al hun arm omgewrongen om twee cao’s goed te keuren. Eentje waarin staat dat alle werknemers tegen hetzelfde loon een uur langer moeten werken per week. Met het geld dat dat moet opbrengen, kan dan een tewerkstellingsgarantie komen in een tweede cao. Keurden ze het niet goed, dan gingen er wel naakte ontslagen volgen. “Pure chantage”, bestempelt Desmet die manier van werken.

Daarnaast keert de bank twee keer een miljardendividend uit aan het Franse moederbedrijf. 1,9 miljard euro ging al naar Parijs, in april komt daar nog eens 1,8 miljard euro bij. “Omdat er de voorbije jaren geen is uitgekeerd”, zegt ACLVB-afgevaardigde Marc Waterschoot. “Wij vinden dat de aandeelhouders ook hun steentje mogen bijdragen. Vooral omdat de mensen die nu afvloeien in 2008 nog de helden van de bankencrisis werden genoemd.”

Hij heeft maar een lage dunk van de plannen van de bank om mensen klaar te stomen voor een andere job. “Ze hebben contacten met de non-profitsector, zeggen ze. Maar ik wil weleens zien waar die mensen over een jaar of twee terechtkomen.”

De consument zal weinig voelen van de verdwenen jobs, maakt BNP zich sterk. “We blijven een brede bereikbaarheid houden”, zegt Michael Anseeuw, de general manager Retail Banking. “Eind 2021 zal 97 procent van de Belgische burgers nog altijd binnen de 10 à 15 minuten aan een van onze kantoren staan.”