Alerte buren redden bewoners uit woningbrand, huis volledig onbewoonbaar

Diksmuide - Een woning in het West-Vlaamse Diksmuide is volledig onbewoonbaar na een uitslaande brand afgelopen nacht. De bewoners kwamen ongedeerd uit de brand dankzij hun alerte buren.

De brandweer van zone Westhoek werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1.35 uur opgeroepen voor de woningbrand in de Veurnestraat in Pervijze, een deelgemeente van Diksmuide. De bewoners waren op dat moment in het huis aanwezig, maar konden het dankzij alerte buren tijdig en ongedeerd verlaten.

Tijdens het blussen werden de bewoners opgevangen door de buren. De brandweerlieden konden het huis niet redden: de woning is volledig onbewoonbaar.

De burgemeester kwam ter plaatse en coördineert de opvang van het gezin.