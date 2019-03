Premier Nieuw-Zeeland na aanslag in Christchurch: “Dader wilde aanval nog verderzetten”

De dader van de terreuraanslag op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch was van plan om nog meer slachtoffers te maken. De 28-jarige Australiër kon echter door twee agenten worden tegengehouden. In zijn wagen werden vervolgens nog twee andere wapens gevonden. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern gezegd.

Ardern bevestigde zaterdag op een persconferentie dat er bij de aanslag 49 doden vielen, waaronder ook kinderen. Een dag na het bloedbad liggen 39 mensen nog steeds in het ziekenhuis. Elf van hen liggen op intensieve, luidt het.

De premier had niets dan lof voor de twee agenten die erin slaagden de dader te overmeesteren. “Het waren lokale agenten, begrijp ik, uit Lincoln. Ik heb hen nog niet ontmoet, maar heb hun bazen wel gevraagd dat ze duidelijk maken dat alle Nieuw-Zeelanders hen dankbaar zijn.”

Wapens in auto

Op het moment van de arrestatie was de dader van plan om nog op andere plaatsen toe te slaan, aldus Ardern. “Hij was mobiel en er lagen nog twee wapens in zijn wagen. Hij was absoluut zijn bedoeling om verder te gaan met de aanslag. De agenten hebben dat voorkomen.”

In Nieuw-Zeeland is een ziekenhuis uit voorzorg in ‘lockdown’ gegaan nadat er om 15 uur (lokale tijd) bij de politie een dreigboodschap was binnengelopen. Het gaat om het Hawke’s Bay ziekenhuis in Hastings. De politie onderzoekt de zaak en vraagt via Facebook aan de bevolking om de omgeving voorlopig te mijden.

Over de aard van de dreigboodschap werd geen informatie verstrekt. De onderzoekers wilden ook niet ingaan op de vraag of er een link is met de terreuraanslagen op twee moskeeën in Christchurch een dag eerder.

