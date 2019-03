24 uur ‘F.C. De Kampioenen’ kijken: “Nee, we gaan ons kindje niet Xavier noemen”

Antwerpen - Gisterenavond werd rond 20u het startschot gegeven voor de 24 uur durende marathon van F.C. De Kampioenen. 30 afleveringen worden er op groot scherm getoond. Meer dan 1.000 fans zakten af naar de Antwerpse Kinepolis. Wij gingen hen opzoeken en ontdekten dat ze stuk voor stuk vinden dat zij de grootste Kampioenen-fans zijn. Oordeelt u vooral zelf.

Cédric (23) & Lisa (21)

Cédric en Lisa zijn goed voorbereid op de 24 uur Kampioenen. Foto: carlo coppejans

Wij zijn de grootste fans omdat…wij een “Kampioenenkoppel” zijn. We hebben elkaar ontmoet op het werk, en we ontdekten al snel dat we allebei hevige fan waren van de Kampioenen. Dat werd dus al snel hét gespreksonderwerp van de dag. We werden goeie collega’s, goeie vrienden en nu verwachten we binnenkort ons eerste kindje. De Kampioenen hebben ons zo wat samengebracht. Maar we gaan hem toch geen Xavier of Pico noemen. Die laatste hebben we trouwens ooit ontmoet op straat. We gingen samen met hem op de foto, maar hij gaf niet de indruk dat hij dat erg leuk vond. Maakt niet uit. We hebben al heel leuke ervaringen gehad met andere acteurs. We doen vannacht de hele marathon. We hebben ons kussen en Kampioenendeken mee. We’re ready to go!

Pieter (28) & Kristof (29)

Pieter en Kristof lieten na lang beraadslagen hun overalls thuis en kozen voor een simpelere outift. Foto: carlo coppejans

Wij zijn de grootse fans omdat…wij het voetbalplein van de Kampioenen zijn gaan opzoeken. We zijn al heel ons leven fan. We zijn naar de meets & greets geweest, naar de officiële premières, we waren er altijd. We hebben ons op een event zelfs eens verkleed als DDT, maar vanavond hebben we voor een simpelere tenue gekozen. Je zit hier tenslotte 24 uur, dan wordt zo’n overall een beetje onpraktisch. Ooit zijn we samen naar het voetbalplein gereden waar de buitenscènes werden opgenomen. Het scorebord dat in elke aflevering te zien is, stond daar nog. We hebben nog geprobeerd het mee te nemen, maar het woog echt te zwaar. Jammer. We hebben toen, als eerbetoon, de ruit van een verlaten loods ingestampt.

Amber (19)

Amber is vastberaden de hele rit uit te zitten. Foto: carlo coppejans

Ik ben de grootste fan omdat…ik in de voorbije films gefigureerd heb, samen met mijn vriend. En voor de opnames van de volgende film Viva Boma, staan we weer op de lijst. We lopen mee tijdens de recreaties van de carnavalsstoet in Aalst. Verder zijn we al heel ons leven trouwe kijkers. De dvd’s staan bij ons thuis vaak op, zelfs als we met andere dingen bezig zijn. We moeten niet echt meer kijken om te kunnen volgen, we kennen de afleveringen goed genoeg. Soms blijft een bepaalde dvd gewoon een maand in de speler zitten en draaien we gewoon dezelfde vier afleveringen steeds opnieuw. Het is aangenaam achtergrondlawaai.

Tess (8)

Tess heeft speciaal voor de marathon haar gesigneerd truitje aangetrokken. Foto: carlo coppejans

Ik ben de grootste fan omdat…de afleveringen continu opstaan bij mij thuis. Ik heb alle dvd’s en ik ken hele afleveringen uit het hoofd. Markske Vertongen is haar favoriete personage. Hij is onhandig en doet altijd alles fout. Dat vind ik heel grappig. Ik heb hem al ontmoet in Plopsaland De Panne. Hij heeft mijn voetbaltruitje persoonlijk gesigneerd. Ik ben ook grote fan van de strips, al heb ik die nog niet allemaal gelezen. Het zijn er ook zo veel. Op 8 april mag ik met mijn ouders gaan figureren bij de opnames van de nieuwe film. Dat is op mijn verjaardag. Het is nu al het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb.