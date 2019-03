Driejarige jongen vermist na aanslag in Nieuw-Zeeland, gezinsleden zijn ten einde raad

Een driejarige jongen die het vrijdaggebed had bijgewoond in de Al Noor-moskee in Christchurch en gevlucht was toen Brenton Tarrant aan zijn gruweldaad begon, is vermist. Zijn gezin doet een noodoproep. “We weten niet waar hij is.”

Mucad Ibrahim woonde het vrijdaggebed bij met zijn vader en oudere broer Abdi. Toen Breton Tarrant de moskee binnenstapte om aan zijn terreurdaad te beginnen, vluchtte de driejarige jongen naar verluidt naar buiten. Sindsdien werd niets van hem vernomen.

Abdi, de oudere broer van Ibrahim, en zijn vader deden binnen de moskee alsof hij dood was om te ontsnappen aan de kogels van de schutter. “Meteen daarna ben ik zo snel als ik kon naar buiten gelopen”, aldus Abdi. “Ik ben nog nooit zo bang geweest in mijn leven.”

Ze gingen na de aanslag naar het ziekenhuis waar slachtoffers opgevangen en verzorgd worden, maar ook daar was de driejarige niet. “We denken dat hij wel eens gedood zou kunnen zijn”, zegt Abdi bij Stuff. “Op dit punt denken veel mensen dat hij niet meer leeft. Het is zwaar geweest, veel mensen bellen me om te vragen of ik hulp nodig heb. Zoiets zwaars hebben we nog nooit meegemaakt.”

Mucad was een “energieke en speelse jongen die altijd lachte”, aldus zijn broer. “Ik voel haat voor dader Brenton Tarrant.”