Australische senator onder vuur: “De echte oorzaak van de aanslag is het migratiebeleid”

Met grote woede wordt gereageerd op de uitspraken van een Australische senator na de extreemrechtse aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. “De echte reden voor het bloedbad is het migratiebeleid”, zegt Fraser Anning. Hij wordt overladen met kritiek.

Bij de aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse stadje Christchurch schoot de 28-jarige Brenton Tarrant vrijdag 49 mensen dood. Uit een manifest dat hij op sociale media postte, bleek dat hij handelde uit extreemrechtse overwegingen. Zo wilde hij de westerse wereld bevrijden van “indringers”, zoals hij ze noemt.

De Australische senator Fraser Anning, uit Queensland, was er snel bij om de aanslag op Twitter te veroordelen. Maar over de aanleiding had hij zo zijn eigen idee. “Is er nu echt nog iemand die de link tussen moslimimmigratie en geweld in twijfel gaat trekken”, vraagt hij zich af op Twitter.

Even later gaf hij daar in een statement nog wat extra uitleg bij. “Zoals altijd gaan de linkse politici en media beweren dat de oorzaken bij wapenwetten of bij mensen met nationalistische ideeën liggen”, aldus Anning. “Maar dat is allemaal cliché-onzin. De echte reden voor het bloedbad in de straten van Nieuw-Zeeland is het migratiebeleid dat heeft toegelaten dat moslimfanatici migreren naar het land.”

Veel kritiek

Na die uitspraken kreeg Anning een pak kritiek over zich heen. Onder meer de Australische premier Scott Morrison kon niet waarderen wat zijn landgenoot zei. “De beweringen van senator Fraser Anning zijn degoutant. Die mening heeft zijn plaats niet in Australië, laat staan in het Australische parlement.”

Ex-premier Malcolm Turnbull treedt zijn opvolger bij. “De uitspraken van Anning zijn betreurenswaardig. Hij is een schande voor de senaat en, wat nog veel erger is, door haat te verspreiden en de Australiërs tegen elkaar op te zetten doet hij exact wat de terroristen willen.”

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javid, beschuldigt de senator ervan extremisme te promoten. “Op een moment waarop we zouden moeten rouwen en nadenken, wakkert die senator de vlammen van geweld en extremisme nog wat aan”, tweette hij. “De Australiërs zullen beschaamd zijn voor deze racistische man. Hij is op geen enkele manier representatief voor onze Australische vrienden.”

Ei op hoofd

Na de uitspraken van Anning werd hij op een bijeenkomst van aanhangers belaagd door een kwade landgenoot. Die snelde op hem af en sloeg een ei kapot op zijn hoofd. Daarna werd hij overmeesterd door de aanhangers van de politicus.

