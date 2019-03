Fiscus verliest miljoenenzaak over Opel Antwerpen

Antwerpen - De fiscus claimde 43 miljoen euro belastingen van Opel Belgium over de jaren die voorafgingen aan de sluiting van Opel Antwerpen. Maar hij krijgt in beroep ongelijk. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

De grote belastingzaak tegen Opel Belgium sleepte meer dan acht jaar aan. Al kort voor de sluiting van de autofabriek Opel Antwerpen in december 2010 opende de fiscus een onderzoek naar geldstromen tussen General Motors Belgium, het huidige Opel Belgium, en het moederbedrijf in Duitsland, Adam Opel. De belastingdienst besloot dat onterecht winsten naar Duitsland waren versluisd. Op die winsten had ons land geen belastingen kunnen heffen. De fiscus wilde voor de aanslagjaren 2008 en 2009 nog belastingen heffen op een totaalbedrag van bijna 150 miljoen euro. Ook de verdeling van de herstructureringskosten bij Opel nam de fiscus op de korrel.

Het Antwerpse hof geeft Opel Belgium nu gelijk in de miljoenenzaak. Het hof besluit dat de belastingdienst niet het nodige bewijs levert dat de gebruikte verdelingsmethode niet marktconform was. Het loutere feit dat de fiscus uitkomt op een ander percentage volstaat volgens het hof niet als bewijs dat de prijzen abnormaal waren.